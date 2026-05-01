Mekies : Lambiase sera un directeur d’écurie chez McLaren F1

Le départ annoncé de Gianpiero Lambiase vers McLaren continue de faire réagir du côté de Red Bull Racing. Son directeur d’équipe, Laurent Mekies, a tenu à saluer une opportunité extraordinaire, allant jusqu’à comparer son futur rôle à celui d’un véritable directeur d’écurie.

Le mois dernier, l’équipe basée à Woking a officialisé l’arrivée de Lambiase en tant que directeur des opérations de course (chief racing officer) à partir de 2028. Une nomination majeure pour celui qui officie depuis 2016 comme ingénieur de course de Max Verstappen, formant l’un des duos les plus performants de l’histoire de la discipline.

Si ce départ constitue une perte notable pour Red Bull, dans un contexte où plusieurs figures clés ont quitté l’équipe ces dernières années, Mekies refuse toute posture défensive.

"Nous ne voulons pas être sur la défensive à ce sujet," a-t-il expliqué. "Nous avons perdu pas mal de personnes importantes ces quatre ou cinq dernières années, c’est tout à fait vrai."

Le Français insiste toutefois sur la stratégie mise en place pour maintenir la compétitivité de l’écurie.

"Nous prenons cela très au sérieux, et tout ce que nous faisons vise à garantir que nous avons le meilleur environnement pour attirer, développer et conserver nos talents. Je suis confiant sur le fait que nous réussirons dans ce domaine. Est-ce que ce sera un chemin linéaire, sans aucun départ ? Non."

Du côté de McLaren, le PDG Zak Brown avait récemment souligné l’évolution du rôle de directeur d’écurie, désormais plus large et exigeant. Une évolution qui se reflète dans les responsabilités confiées à Lambiase, ce que Mekies n’a pas manqué de relever. Avec une petite pique à Andrea Stella au passage !

"GP a eu une opportunité extraordinaire. Il va être un directeur d’écurie là-bas."

"Je ne peux rien faire d’autre que lui souhaiter le meilleur."

Malgré ce départ, Red Bull entend rester fidèle à sa philosophie interne pour combler le vide.

"Cette équipe crée des talents. Nous sommes très fiers de pouvoir, aussi souvent que possible, nous appuyer sur des promotions internes. L’écurie n’exclut pas des recrutements ciblés. Si nous devons aller chercher des compétences ou une expérience spécifique dans le paddock, nous le ferons, et nous sommes heureux de le faire."

Avant son départ en 2028, Lambiase dispose encore de deux saisons complètes avec Red Bull, une période que l’équipe compte exploiter au maximum.

"Il a encore deux longues années avec nous. Nous nous disons tous que nous voulons que ces deux années soient couronnées de succès, et c’est sur cela que nous nous concentrons."