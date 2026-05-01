Pirelli prolonge en F1 malgré une image toujours contestée

Fournisseur unique de la Formule 1 depuis plus de 15 ans, Pirelli semble bien parti pour prolonger encore son aventure dans la discipline. Selon les dernières informations, le groupe italien a activé l’option lui permettant d’étendre son contrat jusqu’en 2028, tout en affichant déjà son ambition de rester le fournisseur exclusif au-delà.

L’accord actuel liait initialement Pirelli à la Formule 1 pour la période 2025-2027, avec une clause conditionnelle pour 2028 nécessitant l’aval de la discipline et de la FIA. D’après les informations de Speed Week, cette option a désormais été enclenchée, ouvrant la voie à une continuité au moins jusqu’à la fin de la décennie.

Mais l’entreprise ne compte pas s’arrêter là. Pirelli viserait également le prochain cycle d’appel d’offres à partir de 2029, preuve de sa volonté de s’inscrire durablement dans le paysage de la F1, où elle officie sans concurrence depuis 2011.

Pour Mario Isola, cette position reste toutefois délicate à défendre sur le plan de l’image.

"Il est certainement difficile de diffuser des informations positives sur les pneus," reconnaît-il. "Mais partager des informations sur le travail en coulisses permet d’y parvenir."

Le responsable italien met en avant les progrès techniques réalisés grâce à l’implication en Formule 1, notamment dans le domaine du développement.

"Nous utilisons des jumeaux numériques, ce qui signifie que nous développons des prototypes virtuels et physiques en parallèle," explique-t-il.

Une approche directement issue de l’expérience en F1 : "C’est quelque chose que nous avons appris en Formule 1 et c’est une très bonne avancée pour tout le manufacturier. Le sport est un vrai laboratoire."

"Ces résultats de recherche peuvent être utilisés dans le développement de pneus commercialisés."

Au-delà des critiques récurrentes sur la dégradation ou les performances, Pirelli entend donc capitaliser sur son rôle en Formule 1 comme laboratoire technologique, tout en consolidant sa place à long terme dans la discipline.