Ferrari confirme le maintien de son aileron arrière ’macarena’ après des Libres concluants

Ferrari poursuivra l’exploitation de son aileron arrière innovant surnommé macarena dans le paddock à l’occasion du Grand Prix de Miami. Une décision confirmée par son directeur d’équipe Frédéric Vasseur, alors que la SF-26 continue d’évoluer.

Introduite dans le cadre des nouvelles réglementations techniques, cette solution originale avait attiré l’attention dès les essais hivernaux à Bahreïn, avant d’être utilisée pour la première fois en séance officielle lors des essais libres du Grand Prix de Chine. Son principe : un aileron arrière capable de basculer complètement, créant un passage d’air plus important afin de réduire la traînée et, théoriquement, d’augmenter la vitesse de pointe en ligne droite.

Interrogé lors de la conférence de presse des directeurs d’écurie, Vasseur a confirmé la poursuite de son utilisation : "À partir d’aujourd’hui, nous garderons l’aileron macarena sur la voiture." Les deux pilotes Ferrari, Charles Leclerc et Lewis Hamilton, devraient ainsi l’utiliser pour la première fois en conditions de course ce week-end.

Ce choix intervient alors que Red Bull Racing est arrivé en Floride avec un dispositif similaire. L’équipe autrichienne l’a testé lors des essais libres du vendredi, sans encore confirmer son utilisation pour la suite du week-end par Max Verstappen ou Isack Hadjar.

Des premiers retours encourageants

Concernant les évolutions apportées à la SF-26, Vasseur se montre prudemment optimiste quant aux premiers retours de ses pilotes :"C’est positif, mais je pense qu’il faut aussi garder à l’esprit qu’il s’agit de la première séance de la saison avec une température de piste élevée, et cela domine tout pour tout le monde. Mais globalement, les premières sensations sont positives, et nous verrons le vrai retour après les qualifications."

Après trois Grands Prix, Ferrari accuse un retard de 45 points sur Mercedes F1, leader du championnat. Malgré cela, le directeur français se dit satisfait de l’efficacité affichée jusque-là.

"Il est peut-être difficile de tirer des conclusions après trois courses, mais clairement Mercedes a une longueur d’avance, avec trois pole positions et trois victoires, personne ne peut dire le contraire."

"Globalement, je suis assez satisfait du fait que nous n’avons laissé aucun point en route. L’efficacité est clé et tout s’est bien passé de notre côté."

Sans s’attarder sur le potentiel pur de la monoplace, Vasseur insiste sur la qualité de l’exécution : "Je ne veux pas parler de potentiel, mais la stratégie, les arrêts aux stands, tout cela signifie que nous avons probablement maximisé le nombre de points que nous pouvions marquer lors des trois premières courses. Mais il reste encore un long chemin à parcourir."

Comme l’ensemble du plateau, Ferrari reste en pleine phase de développement, avec des choix techniques qui ne pourront être pleinement évalués qu’à moyen terme.

"Nous sommes tous au début du développement. Nous avons probablement pris des directions différentes, et seul l’avenir nous dira si c’était la bonne dès le départ."

"Pour cette course et la suivante, nous sommes encore dans une phase avec un taux de développement élevé. C’est vrai pour nous, mais aussi pour tout le monde. Et nous verrons après six ou sept courses quelque chose de peut-être un peu plus stabilisé."