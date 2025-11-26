Norris sanctionné pour son langage grossier après le GP de Las Vegas

Lando Norris, leader du championnat, a finalement été sanctionné pour avoir proféré des injures lors de son interview d’après-course juste après le GP de Las Vegas.

S’adressant à David Coulthard et à l’acteur australien Sam Worthington qui menaient la séance de questions - réponses avant le podium après avoir perdu la tête de la course au profit de Max Verstappen au premier virage – un moment décisif – Norris a plaisanté en disant qu’il avait "laissé Max gagner" avant d’admettre que l’erreur était de son fait.

"Je l’ai laissé partir," a souri le pilote McLaren. "Je l’ai laissé faire une belle course."

"Non, j’ai juste freiné trop tard. C’était mon foirage (fuck en anglais). Je ne sais pas… Je voulais faire le spectacle, pas vrai ? C’est pour ça qu’on est à Vegas, j’imagine."

Lorsque Coulthard a tenté de clarifier ses propos, Norris l’a interrompu et répété le mot en F : "J’ai dit que j’avais tout foiré."

Coulthard a répondu : "Eh bien, on ne peut pas dire ça. Toutes nos excuses, Mesdames et Messieurs."

Cet incident a ravivé le souvenir de la polémique autour des mots grossiers en Formule 1 en 2024, lorsque Max Verstappen avait été condamné à des travaux d’intérêt général pour avoir proféré un juron en direct, au plus fort de la campagne de Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA, sur les normes d’image à donner.

Cette fois-ci Norris a échappé à de tels travaux et a écopé d’une amende de 50 000 euros !