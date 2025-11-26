Red Bull a-t-elle soufflé à la FIA de contrôler les McLaren ?

La Formule 1 aborde ses deux dernières manches de la saison 2025, dont un sprint dès ce week-end au Qatar, dans un climat électrique. La victoire de Max Verstappen à Las Vegas, combinée à la double disqualification des McLaren, a totalement rebattu les cartes d’un championnat pilotes qui semblait promis à Lando Norris, ou au moins à l’équipe de Woking, après le Grand Prix du Brésil.

Désormais, l’écart se resserre, la pression grimpe, et les regards se tournent vers Losail, un terrain supposément favorable à Red Bull.

"C’est un circuit Red Bull," prévient le pilote Mercedes George Russell. "Les virages rapides sont leur point fort. Ils l’ont déjà montré à Suzuka et à Silverstone."

Si le Qatar pourrait offrir un nouvel avantage à Verstappen, McLaren veut croire que la situation s’inversera lors du dernier acte.

"Le circuit d’Abu Dhabi joue de nouveau en notre faveur," assure Andrea Stella.

L’équipe papaye se projette vers Yas Marina, mais doit d’abord éviter de retomber dans le piège technique qui lui a coûté si cher à Vegas.

L’ancien pilote Alex Wurz et président du GPDA n’a en tout cas pas été surpris par la rapidité d’intervention de la FIA.

"Il y avait déjà des rumeurs au Brésil selon lesquelles plusieurs équipes avaient posé des questions à la FIA sur la façon dont certaines voitures, avec une hauteur de caisse aussi basse, avaient passé les contrôles," a-t-il expliqué à la chaine autrichienne ORF.

"J’ai été surpris de la vitesse à laquelle la FIA a contrôlé les McLaren. Peut-être qu’elle a été informée par d’autres équipes ? Peut-être voulait-elle mesurer les voitures tant qu’elles étaient encore chaudes ? Mais ce ne sont que des rumeurs."

Wurz balaie en revanche toute idée de manipulation destinée à resserrer artificiellement la lutte pour le titre.

"En Formule 1, les détails comptent. Chaque millimètre compte. McLaren a dépassé la limite et a été disqualifiée. On a déjà vu ça auparavant, assez récemment chez Ferrari (en Chine). Il n’y a rien à discuter. Si le patin est usé au-delà de la norme, la voiture est disqualifiée."

Mais une question se pose depuis quelques heures. Selon certaines indiscrétions, c’est bien Red Bull qui aurait demandé à la FIA de contrôler "très rapidement" les patins des McLaren.

Red Bull a-t-elle averti la FIA du réglage du plancher McLaren à Vegas ? L’hypothèse circule d’autant plus que McLaren avait publiquement questionné la "gratuité" du nouveau moteur de Verstappen à Interlagos.

Paul Monaghan, ingénieur en chef de Red Bull, admettait qu’à Interlagos, la remarque de McLaren ressemblait à "quelqu’un qui lance une grenade". Avant d’ajouter que Red Bull "aurait fait la même chose en sens inverse".

Même si cela reste une spéculation à ce stade, cette sanction a, quelle que soit la vérité derrière les soupçons techniques, transformé la fin de saison.

"Lando Norris a perdu le plus, tandis que Piastri a même un peu gagné," observe Wurz. "Sans la disqualification, il serait à 30 points de son coéquipier. Maintenant, il n’est plus qu’à 24."

"Les plus grands gagnants sont les spectateurs. Nous allons vivre une finale fantastique. Les chances de Max Verstappen, qui semblaient minces, sont soudain devenues beaucoup plus grandes. Et au Qatar, il aura une voiture capable de gagner."

L’ancien pilote de F1 français Jean Alesi partage cet avis.

"Une erreur sensationnelle à ce stade du championnat. Mais c’est aussi un cadeau pour tous les fans de sport automobile. Nous aurons une superbe fin de saison et un prétendant au titre en Max Verstappen capable de réaliser un exploit historique. Il est admiré même par ceux qui ne l’aiment pas."