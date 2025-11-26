Sauber F1 veut ’poursuivre sur sa lancée’ et vise les points au Qatar

Sauber F1 espère finir sa saison sur une bonne note, après plusieurs courses positives et des points importants marqués en cette fin de saison 2025. L’équipe suisse est toujours neuvième au championnat mais n’est plus qu’à quatre points d’Aston Martin.

Nico Hülkenberg en a inscrit deux à Las Vegas et aimerait continuer à apparaitre dans le top 10 ce week-end au Qatar, d’autant que des points supplémentaires seront disponibles avec le Sprint.

"Nous avons obtenu de bons résultats récemment, et je veux poursuivre sur cette lancée à Losail ce week-end" a déclaré Hülkenberg, qui veut garder la bonne dynamique en cours dans l’équipe suisse.

"Le Sprint est toujours synonyme de week-end intense, avec moins de temps pour tout régler à la perfection. Si nous continuons à rouler proprement et à tirer le meilleur parti des opportunités, nous pourrons poursuivre sur la lancée que nous avons créée ces derniers temps."

Gabriel Bortoleto a connu deux week-ends décevants au Brésil et dans le Nevada, et il espère bien rebondir à Losail, sur un circuit qu’il connait grâce à la Formule 2, et qui lui donne davantage de confiance.

"C’est agréable de revenir sur un terrain familier ce week-end, un circuit sur lequel j’ai déjà couru et où j’ai obtenu de bons résultats. J’ai connu deux courses difficiles au Brésil et à Las Vegas, j’ai donc hâte de pouvoir repartir à zéro et de me remettre sur les rails pour les deux dernières manches de la saison" a déclaré le Brésilien.

"Nous voyons le potentiel de la voiture et nous savons que nous pouvons être dans le peloton de tête à chaque course si nous réalisons un bon week-end, donc cela doit être notre objectif. Nous aurons deux occasions de bien figurer dans le sprint et dans la course principale, c’est donc à nous de les exploiter au maximum."

Jonathan Wheatley, le directeur de Sauber, félicite le personnel de l’équipe pour le travail accompli au fil de cette longue saison : "Il est encourageant de voir l’équipe maintenir un niveau de performance solide depuis plusieurs courses."

"Tout le monde a travaillé très dur, et ces résultats prouvent que cela porte ses fruits. Cependant, nous devons encore faire mieux et maximiser les résultats des deux voitures à chaque course si nous voulons tirer le meilleur parti de nos chances au classement."

"À l’approche du Qatar, un circuit qui nous a bien réussi par le passé, nous voulons continuer à performer et prolonger notre série de points. Avec le format Sprint, chaque session compte, et nous voulons profiter au maximum de ce week-end pour renforcer notre position dans le championnat des constructeurs."