Norris peut-il entrer dans une ’spirale négative’ après le Canada ?

Nico Rosberg s’inquiète de voir Lando Norris ne pas sortir facilement de la spirale dans laquelle il se trouve. Selon le champion du monde 2016, le pilote McLaren F1 pourrait se remettre trop en cause et se retrouver dans une situation très difficile.

"Le fait est que cela devient un peu traumatisant à un moment donné parce que vous commencez à tomber dans une spirale négative, vers le bas et vers le bas, et vous avez cette répétition d’erreurs - je ne suis pas assez bon, je fais des erreurs" a fait remarquer Rosberg sur Sky Sports F1.

"Il y a aussi le fait que l’on ne peut pas se permettre de faire des erreurs. Surtout quand vous commettez une erreur comme celle-ci, que tout le monde peut la voir, que vous heurtez même votre coéquipier et que toute l’équipe se demande ce qui se passe, il est difficile pour Lando de s’en sortir."

L’ancien pilote a apprécié la belle bataille qui a précédé le clash : "Tout d’abord, nous sommes reconnaissants à McLaren de les laisser courir, car cela nous apporte beaucoup d’excitation. C’était une bataille incroyable à regarder, tous les deux en tête à tête, et Lando a fait une première fente incroyable dans l’épingle à cheveux. C’était magnifique."

"Après, c’est très étrange l’erreur que Lando a commise. Très étrange. Et ce n’est qu’une erreur de plus parmi tant d’autres. Et c’est une grosse erreur. Il est vraiment engagé. Il ne ralentit pas. Il reste à fond, ce qui est aussi un peu étrange, un engagement total, et il n’y a pas d’écart. C’est un peu gênant."

L’Allemand a en revanche apprécié la gestion de l’affaire par McLaren, même s’il pense que ce n’est pas encore trop problématique pour le directeur, Andrea Stella : "Ce n’est pas trop difficile à régler, parce que Piastri n’a rien fait."

"Avec Lando, Andrea doit juste avoir une discussion avec lui et comprendre. Vous n’avez pas besoin de blâmer parce que c’est une erreur de jugement, mais vous devez passer par là et comprendre."