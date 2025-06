Officiel : Le GP du Canada de F1 prolongé pour 4 ans, jusqu’en 2035

La Formule 1 a annoncé que le Grand Prix du Canada entrera dans sa septième décennie d’existence suite à une nouvelle entente de quatre ans conclue avec le promoteur et les gouvernements du Canada et du Québec, qui prévoit que le circuit Gilles Villeneuve de Montréal restera au calendrier jusqu’en 2035.

L’événement de la semaine dernière marquait la 54e édition du Grand Prix du Canada depuis sa première édition en 1967. Quatre pilotes actuels – George Russell, Max Verstappen, Lewis Hamilton et Fernando Alonso – ont tous remporté la victoire sur ce circuit de 4,36 km. Hamilton partage le record du plus grand nombre de victoires sur ce circuit avec Michael Schumacher, tous deux ayant triomphé à sept reprises.

Le circuit Gilles Villeneuve, nommé en hommage au légendaire pilote canadien de F1, est devenu l’hôte permanent de l’épreuve en 1978 et est un incontournable pour les pilotes et les amateurs, réputé pour ses chicanes aux freinages brusques, sa célèbre épingle à cheveux et l’emblématique Mur des Champions en fin de tour.

Ces dernières années, le promoteur, Groupe de course Octane, a investi massivement dans l’événement, modernisant les infrastructures afin de répondre aux exigences croissantes de la Formule 1, alors que ce sport poursuit son expansion mondiale. Cet investissement se poursuivra et sera essentiel à l’amélioration continue de l’événement dans les années à venir.

De plus, aux côtés d’intervenants tels que le gouvernement canadien, Développement économique Canada pour les régions du Québec, le gouvernement du Québec, le ministère du Tourisme (Québec), la Ville de Montréal, Tourisme Montréal et la Société du parc Jean-Drapeau, le promoteur a soutenu les efforts de la Formule 1 pour rationaliser le calendrier des courses en acceptant de déplacer l’événement à un créneau horaire plus tôt à partir de 2026.

Le renouvellement comprend également une prolongation à long terme de l’accord sur les droits médias de Bell Média.

Stefano Domenicali, président-directeur général de la Formule 1, a déclaré : « Alors que la Formule 1 célèbre son 75e anniversaire, il est tout à fait approprié que nous annoncions la prolongation du Grand Prix du Canada, une course à l’histoire si riche dans notre sport et qui porte le nom d’une véritable légende, Gilles Villeneuve. »

« Montréal est une ville incroyable, pleine d’énergie et de fans passionnés, et je suis ravi de confirmer que nous continuerons à y courir jusqu’à la saison 2035 et que notre contrat de droits médiatiques avec Bell Média est également prolongé à long terme. »

« Je tiens à remercier le promoteur, Groupe de course Octane, pour ses efforts continus visant à moderniser ce site emblématique ces dernières années, ainsi que tous les acteurs politiques locaux, régionaux et nationaux qui ont travaillé en étroite collaboration pour faire de cet événement ce qu’il est aujourd’hui. »

« Je tiens également à remercier nos incroyables fans canadiens. J’ai hâte de créer d’autres moments inoubliables à Montréal avec vous au cours des 10 prochaines années. »

Dans une déclaration conjointe, Valérie Plante, mairesse de Montréal, Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Carlos Leitão, secrétaire parlementaire du ministre de l’Industrie, au nom de l’honorable Mélanie Joly, ministre de l’Industrie et ministre responsable de DEC, Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal, et Véronique Doucet, directrice générale de la Société du parc Jean-Drapeau, ont déclaré : « Nous sommes fiers de renouveler cet important partenariat multipartite avec le Championnat du monde de Formule 1. »

« Le Grand Prix du Canada est non seulement le plus grand événement au pays, mais aussi l’un des plus appréciés au monde. Il fait vibrer et rayonner notre ville sur la scène internationale, tout en générant d’importantes retombées économiques pour les entreprises et les citoyens canadiens. Cette annonce concrétise notre engagement commun à développer davantage le Grand Prix de Formule 1 du Canada et à assurer son succès inégalé pour les années à venir. »

Jean-Philippe Paradis, vice-président principal, Ventes et services de gros chez Bell Marchés Affaires, président du Formula 1 Grand Prix du Canada, a ajouté : « Nous sommes extrêmement fiers de confirmer que le Formula 1 Grand Prix du Canada poursuivra son escale annuelle à Montréal pour une autre décennie, jusqu’en 2035. Ce renouvellement d’entente reflète le statut emblématique de notre course, avec son riche patrimoine, son emplacement unique dans une ville où la F1 prend le dessus sur le centre-ville, et sa place sur la scène mondiale. »

« Nous sommes ravis d’offrir aux amateurs, aux collectivités et au monde entier dix années supplémentaires de courses de calibre mondial, alors que nous travaillons à bâtir un Grand Prix de premier ordre qui mettra en valeur le Canada, le Québec et Montréal à leur meilleur. Forts d’une stratégie claire visant à propulser l’événement sur les plans du sport, du divertissement et de la technologie, nous remercions nos formidables partenaires : les gouvernements du Canada et du Québec, la Ville de Montréal, Tourisme Montréal et le Parc Jean-Drapeau pour leur confiance renouvelée, ainsi que la Formule 1 pour sa confiance continue. Un merci tout spécial à notre formidable équipe, dont la passion anime cet événement chaque année. »