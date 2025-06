De l’espoir chez Red Bull : ’Nous étions à égalité avec Mercedes F1 et McLaren’

Le Dr Helmut Marko a quitté le Canada avec un sentiment de « très grande satisfaction ».

D’abord pessimiste à l’approche de la manche de Montréal, le consultant de Red Bull a vu McLaren subir un week-end difficile, tandis que George Russell, de Mercedes, a pris les devants.

Bien que ravi de sa victoire depuis la pole, Russell a admis ne pas se sentir en mesure de prétendre au titre pilotes, à moins que McLaren ne continue de faire des erreurs.

En effet, si Oscar Piastri a maximisé le résultat avec la quatrième place, son coéquipier Lando Norris a commis des erreurs flagrantes, non seulement en qualifications, mais aussi en course.

"Je pense que nous avons tous les deux été très constants et que nous avons tiré le meilleur parti de nos configurations semaine après semaine," a déclaré Russell, faisant référence à Max Verstappen.

"Mais je ne peux pas les imaginer (McLaren) continuer à perdre des points comme ils le font."

Le gros titre d’après-course a bien sûr été l’accident de Norris dans l’arrière de la McLaren sœur. Verstappen partage l’avis de Russell : les titres ne se gagnent pas grâce aux erreurs de leurs rivaux.

"Nous devons gagner des courses plus souvent," a déclaré le quadruple champion du monde. "Et comment y parvenir ? En étant plus compétitifs."

Marko s’est néanmoins permis un instant d’optimisme.

"Tout d’abord, c’était une superbe course et Mercedes a créé la surprise. Ils ont également été très rapides en course et n’ont rencontré aucun problème de pneus, du moins pas comme prévu. McLaren n’a pas réussi à convaincre. C’était aussi une grosse surprise pour nous. Max a trop attaqué au début lorsqu’il a tenté de dépasser Russell."

"Lors du troisième relais, il était de nouveau compétitif. Ensuite, les choses se sont bien passées. Mais encore une fois, Mercedes a été très forte et l’usure des pneus était la même que celle de tous les autres."

"Au final, nous sommes très satisfaits. Nous étions à égalité avec Mercedes et McLaren. Cela nous donne un coup de boost pour les prochaines courses."

Si le directeur de l’équipe, Christian Horner, admet toutefois que McLaren "devrait être aux avant-postes lors de la prochaine course en Autriche", Marko se permet une lueur d’espoir.

"Nous avons vu que McLaren était rapide, mais ils n’ont pas réussi à dépasser et n’ont donc pas pu dominer. C’est encourageant pour les prochaines courses."

"Cela nous donne de l’espoir. Le Red Bull Ring est un autre circuit avec une configuration différente, mais nous avons vu que McLaren peut être battue, à condition de bien faire les choses."