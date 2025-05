Albon n’a pas une approche ’différente’ mais ’la perception change’ à son égard

Alex Albon est en forme en ce début de saison, et il a apporté une grande partie des points permettant aujourd’hui à son équipe d’être cinquième du championnat constructeurs. Mais le pilote Williams F1 n’a pas l’impression d’être meilleur, il est juste au volant d’une meilleure voiture.

"C’est bon pour ma confiance, je ne vais pas mentir. Mais en termes de feeling, je ne pense pas avoir trop changé mon style de pilotage depuis quelques années. La voiture que l’équipe a produite est très forte et me donne la confiance pour viser des points à chaque course" a déclaré Albon.

"Et quand vous marquez à chaque course, vous êtes à la télé chaque week-end, la perception de vous change. Je suis très heureux de la manière dont je pilote cette année jusqu’ici, mais je n’ai pas fait grand chose de différent."

Le Thaïlandais note qu’il est difficile de savoir comment va évoluer la saison : "C’est intéressant, car quand vous prenez un bon départ, vous dites que vous devez continuer et développer la voiture pour consolider la cinquième place au championnat. Mais cette année, ce n’est pas comme ça, c’est bien, mais on doit se concentrer sur 2026."

"On est dans des limbes, on doit évaluer ce qu’on veut faire pour cette année, et on sait que les autres équipes vont apporter des évolutions, sans que l’on sache où ça les mettra. Mais je suis toujours convaincu de mettre la priorité sur 2026, je pense que c’est ce qu’il faut faire. Mais je veux signer des podiums, et je pense que l’on peut faire encore mieux."