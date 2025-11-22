Norris ’ne s’attendait pas à la pole’ après une qualification ’stressante’ à Las Vegas

Lando Norris a signé une pole position retentissante à Las Vegas, dans des conditions très compliquées. Le pilote McLaren F1 a amélioré dans les dernières secondes de la séance tandis que Max Verstappen n’a pas réussi à le battre, et que son équipier Oscar Piastri a fait un tête-à-queue.

Avec Verstappen deuxième et Piastri cinquième sur la grille, Norris peut se permettre de prendre un départ prudent demain en course et a les cartes en main pour limiter le retour de Verstappen tout en creusant encore l’écart sur Piastri.

Il raconte une séance qualificative plus difficile que ce qu’il avait imaginé, car la pluie s’est abattue violemment sur Las Vegas, obligeant les pilotes à rouler en pneus pluie avec des temps plus lents de 30 secondes que ceux des EL3 en début de Q1.

"C’était stressant ! Je ne savais pas qui allait faire un tour après moi, je savais que les deux premiers secteurs étaient bons. Mais c’était très glissant, j’ai touché le vibreur de la mauvaise manière et ça a glissé, mais c’était suffisant pour la première place" a déclaré Norris.

"Ce n’étaient pas les meilleures conditions mais je suis content qu’il se soit arrêté de pleuvoir et qu’on ait pu faire de bons tours de qualification" poursuit le Britannique, qui se félicite du niveau de la MCL39, et révèle qu’il a su tardivement qu’il allait disputer une séance sous la pluie.

"Il faut une bonne voiture pour le faire avant tout, donc bravo à l’équipe. J’ai fait une sieste avant la qualification, je pensais qu’il allait faire sec et quand je me suis réveillé j’ai vu qu’il pleuvait et je me suis dit ’mince, ça ne va pas bien se passer’ !"

"Personne n’a piloté sous la pluie ici avant, on ne savait pas à quoi s’attendre et au début de Q1, on avait l’impression qu’on pouvait se crasher à chaque virage, et ça pouvait vite être terminé. J’ai pris les séances les unes après les autres, Q1, Q2 et Q3, c’était difficile et la récompense en est encore plus importante dans une journée comme celle-là."

Norris est surpris de la polyvalence de sa McLaren, sur une piste qui n’avait jusqu’ici jamais réussi à l’équipe de Woking : "Le rythme a été bon tout le week-end, c’était bon sur le sec et je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi bon sous la pluie."

"Mais il y a beaucoup d’inconnues pour demain, personne n’a vraiment fait de longs relais avec du carburant, personne n’a fait de relais de plus de dix tours. Je suis sûr que ce sera une course intéressante, surtout avec Max et Carlos dans le top 3, et j’espère que tout le monde va en profiter !"