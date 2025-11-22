Hamilton sous ’le choc’ de sa dernière place en qualifications à Vegas

Lewis Hamilton a qualifié sa première saison chez Ferrari de "plus difficile encore" après un résultat catastrophique lors des qualifications à Las Vegas.

Hamilton n’a pas réussi à se hisser au-dessus de la dernière place du classement lors de la première partie des qualifications ce vendredi soir (ce matin en France).

Il s’est retrouvé en 20e position lorsque le drapeau à damier a été agité, ce qui marque la première fois de sa carrière qu’il se qualifie en dernière position sur la grille de départ en termes de vitesse pure.

Hamilton avait abordé la séance de qualification après avoir affiché un rythme soutenu tout au long des essais libres, et il a donc été surpris par son résultat final.

"La voiture était très performante lors de la Libre 3, j’étais vraiment très enthousiaste à l’idée que nous allions enfin passer une bonne journée," a déclaré Hamilton.

"J’ai eu un drapeau jaune dans le dernier virage, puis en entrant dans le virage 17, il y avait un drapeau jaune, donc j’ai dû lever le pied."

"Mais je n’avais de toute façon pas d’adhérence, donc je ne pense pas que cela aurait fait une grande différence. C’est un choc d’être dernier. On m’a dit que c’est la première fois que cela m’arrive à la régulière dans ma carrière. Alors oui, un choc."

Pressé de dire pourquoi ça n’a pas marché dans ces conditions, il ajoute : "La piste était très glissante et le premier train de pneus ne nous a pas convenu. J’ai eu du mal à faire monter les pneus en température pour une raison que j’ignore."

"C’est dommage, car les gars ont fait un excellent travail et la voiture était géniale sur le sec. J’avais vraiment l’impression que nous avions un bon rythme, mais la pluie est arrivée. Honnêtement, il n’y a pas grand-chose à dire."

"Et dans le dernier tour des qualifications, il y a eu des drapeaux jaunes et quand je suis arrivé à la ligne, il y avait un drapeau rouge."

Hamilton attend toujours son premier podium avec Ferrari et il ne lui reste plus que trois courses pour maintenir son record de signer au moins un top 3 dans chaque saison de sa carrière.

Partant de la 20e place, le septuple champion aura toutefois beaucoup de mal à remonter dans le classement pour décrocher une place sur le podium.

Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer ses émotions après ce résultat difficile, Hamilton a répondu : "Je n’ai pas vraiment de réponse à cette question. C’est encore plus difficile comme saison avec ce résultat aujourd’hui."

"C’est évidemment horrible. Je ne me sens pas bien. Mais tout ce que je peux faire, c’est passer à autre chose et essayer de revenir demain. J’ai fait tout ce que je pouvais en termes de préparation."

"Lors de toutes les séances d’essais, nous étions très bien mais je n’ai pas réussi à faire un tour à la fin. J’avais l’impression que nous étions les plus rapides, et puis nous sommes 20e des qualifications."

"Cette année est sans aucun doute la plus difficile. Nous pouvons essayer demain, nous avons une très bonne voiture. Mais il va être très difficile de remonter depuis la 20e place."