Officiel : Les deux pilotes Mercedes F1 risquent une grosse sanction à Vegas

Mercedes a été renvoyée par le délégué technique de la FIA aux commissaires pour ne pas avoir soumis les fiches de réglages de ses deux voitures avant les qualifications à Las Vegas.

L’article 40.1 du règlement sportif de la F1 stipule que "chaque concurrent doit fournir au délégué technique une fiche de réglages de suspension pour ses deux voitures avant que celles-ci ne quittent la voie des stands pour la première fois lors de la séance de qualification sprint et de la séance de qualification".

Cependant, Mercedes ne s’étant pas conformée à cette règle, le délégué technique de la FIA, Jo Bauer, a renvoyé l’affaire devant les commissaires.

Alors que George Russell a réussi à signer le 4e temps, Mercedes a subi un revers lors des qualifications, Kimi Antonelli n’ayant pas réussi à se qualifier pour la deuxième partie des qualifications. Les deux pilotes risquent d’être disqualifiés à moins que les commissaires ne mettent plutôt une sanction financière à l’équipe.

Bauer a également renvoyé Williams devant les commissaires après que l’écurie n’ait pas renvoyé par voie électronique le jeu de pneus intermédiaires requis après la Libre 3. Il s’agit d’une procédure obligatoire, comme le prévoit l’article 30.4 du règlement sportif.

Mise à jour à 7h10 : La FIA a déjà tranché pour Mercedes F1 et il n’y aura pas d’action contre l’équipe allemande.

Selon les commissaires, "l’équipe a pu démontrer que les feuilles de réglages avaient été envoyées par e-mail au département de la FIA dans les délais, mais qu’elles n’avaient pas été reçues avant l’heure limite en raison d’un problème de sécurité informatique."

Nous attendons encore la décision pour Williams.