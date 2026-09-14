Norris défie la F1 avec du Coca-Cola, l’affaire pourrait coûter cher à McLaren

Lando Norris a peut-être perdu une victoire presque promise au Madring à cause d’une voiture de sécurité virtuelle intervenue au pire moment, mais le pilote McLaren a remporté une autre bataille, beaucoup plus inattendue, avant même de monter sur le podium. Sa faute ? Avoir tranquillement ouvert une canette de Coca-Cola dans la salle de repos, un geste parfaitement banal pour un pilote venant de disputer un Grand Prix, mais potentiellement beaucoup moins anodin dans l’univers ultra-codifié des partenaires commerciaux de la Formule 1. McLaren risque une amende !

Norris venait pourtant de vivre une fin de course particulièrement frustrante à Madrid. Alors qu’il semblait se diriger vers une victoire confortable, une voiture de sécurité virtuelle mal synchronisée lui a ruiné l’opportunité de réaliser un arrêt à moindre coût. Un mauvais timing pour lui mais pas pour ses rivaux juste derrière ! Le Britannique a finalement terminé troisième derrière Kimi Antonelli et Max Verstappen.

Mais avant de rejoindre les deux hommes sur le podium, Norris s’est installé dans la salle de repos, entre le vainqueur du Grand Prix et le pilote Red Bull. C’est alors qu’un responsable présent sur place aurait fait remarquer au pilote McLaren qu’il n’était pas approprié de consommer une canette de Coca-Cola.

Une simple canette devenue un problème commercial

La situation est évidemment liée à l’environnement commercial particulièrement strict de la Formule 1. PepsiCo est en effet partenaire commercial officiel du championnat, tandis que Coca-Cola est son concurrent direct.

Le groupe Coca-Cola possède par ailleurs Monster Energy, partenaire de McLaren. Mais cela ne suffit visiblement pas à régler la question puisque, selon les règles entourant les célébrations diffusées à la télévision, aucune boisson autre que le champagne officiel ne doit être mise en avant par les équipes ou les pilotes après l’arrivée, à l’issue des qualifications ou après une course Sprint. Même les bouteilles d’eau ne doivent porter aucune marque, ce qui était le cas hier.

Assis entre Antonelli et Verstappen, Norris a rapidement compris que sa boisson pouvait soudainement devenir un sujet bien plus important qu’il ne l’aurait imaginé.

"Je risque de me faire réprimander," a-t-il lancé à Antonelli.

La remarque aurait pu s’arrêter là. Mais les explications reçues hors caméra n’ont visiblement pas convaincu le pilote McLaren qu’il venait de commettre une quelconque infraction liée à une boisson gazeuse. Et Norris n’a manifestement pas eu envie de se lancer dans une bataille de diplomatie commerciale quelques minutes après avoir perdu une victoire.

Avec le sourire, mais sans vraiment chercher à dissimuler son agacement, le Britannique a répondu : "Je viens de faire une course, donc j’ai le droit de boire ce que je veux. Merci beaucoup."

Une réponse qui a rapidement dépassé le cadre de cette petite scène en salle de repos.

Norris transformé en héros sur les réseaux sociaux

Quelques secondes ont suffi pour que la séquence se retrouve sur Internet. Et les réactions des supporters ont été particulièrement favorables au pilote McLaren, beaucoup appréciant de voir Norris s’affranchir, au moins momentanément, du langage policé et très contrôlé qui accompagne habituellement les interventions des pilotes de Formule 1.

"C’est LE moment fort du Madring," a ainsi écrit un fan sur Reddit.

Un autre a surtout relevé l’ironie de la situation, estimant que la tentative de limiter la visibilité de la marque concurrente avait finalement produit exactement l’effet inverse : "L’ironie, c’est que leur tentative de l’en empêcher a attiré beaucoup plus de regards dessus. Belle pub pour Coca !"

D’autres internautes ont apprécié une version de Norris jugée plus spontanée, moins soucieuse des impératifs de communication et davantage disposée à dire ce qu’il pense.

"J’adore cette version de Lando. Kimi qui apprend les médias auprès de Max et Lando, ça va être hilarant."

Une autre réaction est même venue avec une prédiction qui pourrait faire légèrement grimacer le service commercial de la Formule 1 lors du prochain Grand Prix : "Max va débarquer avec un pack de six Red Bull à la prochaine course. J’aime bien ce Lando."

Un dernier fan a d’ailleurs résumé l’état d’esprit général avec une formule particulièrement directe : "Réaction totalement justifiée, après s’être fait avoir comme ça par la VSC de la FIA et son timing incompréhensible dans cette course."

Sur le plan de la popularité auprès des supporters, Norris semble avoir largement gagné son pari. Après avoir perdu la victoire sur le Madring, il s’est offert malgré lui un petit moment de résistance face à la mécanique commerciale de la F1 avec une simple canette de Coca-Cola à la main.

Quelle suite à cette histoire ? Ce n’est pas du ressort de la FIA pour une fois, mais bien de la FOM, qui gère les intérêts commerciaux. La séquence devrait coûter à McLaren au minimum quelques explications musclées avec les responsables de la Formule 1. En effet : qui a procuré à Norris une canette de Coca-Cola dans son staff ? Et pourquoi celle-ci n’était-elle pas masquée par une quelconque housse ?

Au final, Pepsi n’a pas le droit de s’afficher une fois les célébrations commencées et c’est Coca-Cola qui en ressort vainqueur ! Cela doit déjà faire grincer pas mal de dents dans les services de Stefano Domenicali...