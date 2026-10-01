Le fisc aux trousses, ’aucun pilote ne veut courir à Imola’ : Bottas révèle un malaise en F1

La possibilité de voir la saison 2026 de Formule 1 s’achever à Imola ne suscite guère l’enthousiasme de Valtteri Bottas... et des autres pilotes si on l’écoute. Alors que les Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi restent incertains en raison de la guerre au Moyen-Orient, le circuit italien apparaît comme une solution de remplacement potentielle. Mais entre les conditions météorologiques attendues en décembre et de récentes questions fiscales concernant les pilotes de F1 en Italie, le Finlandais reconnaît qu’une partie du plateau préférerait éviter ce scénario.

La Formule 1 n’a pas encore confirmé si les deux dernières manches prévues au Qatar et à Abu Dhabi pourront effectivement se dérouler. Si l’un de ces deux rendez-vous devait être annulé, Imola fait partie des circuits susceptibles d’accueillir une course de remplacement.

Une éventuelle venue en Émilie-Romagne au cœur du mois de décembre pose toutefois plusieurs questions.

Bottas se montre notamment peu enthousiaste à l’idée de courir à Imola à cette période de l’année en raison des conditions météorologiques. Le brouillard matinal, les températures basses et la tombée précoce de la nuit constituent autant de difficultés potentielles.

Mais le pilote Cadillac a également évoqué un autre sujet : les récents problèmes fiscaux concernant les pilotes de Formule 1 en Italie.

Après le GP d’Italie à Monza, l’ensemble des pilotes a reçu une lettre procédant à un examen portant sur les sept années précédentes. Il leur aurait été demandé de régler au moins 50% des impôts qui n’avaient pas été perçus, tandis que la possibilité d’une peine d’emprisonnement aurait également été évoquée en cas de non-paiement.

Interrogé sur la perspective d’une course à Imola pour terminer la saison, Bottas n’a donc pas caché ses réserves.

"Je ne suis pas vraiment enthousiaste parce que, oui, j’ai entendu parler de la météo habituelle à cette période de l’année. Le brouillard le matin, le soleil qui se couche très tôt, la température... Et puis, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la fiscalité italienne ? Aucun pilote n’a vraiment envie de courir en Italie en raison des événements récents, de ce qui s’est passé."

Les interrogations autour de la fiscalité en Italie ne sont pas nouvelles. En avril, il avait été rapporté que la Guardia di Finanza, la police financière italienne, avait lancé des contrôles administratifs concernant de possibles cas d’évasion fiscale impliquant des écuries de Formule 1 dont le siège se situe en dehors de l’Italie.

C’est dans ce contexte que Bottas évoque aujourd’hui une certaine réticence des pilotes à l’idée de devoir participer à une nouvelle course sur le territoire italien.

Ses réserves ne signifient toutefois pas qu’il refuserait de courir à Imola si la Formule 1 décidait effectivement d’y organiser la conclusion de la saison.

Le Finlandais estime qu’une décision favorable de la F1 signifierait nécessairement que les différents risques auraient été étudiés par les responsables du championnat.

"Je pense que si la F1 y va, alors oui. Je ne pense pas que la Formule 1 prendrait un risque pour toutes les personnes présentes ici. Donc oui, si le feu vert est donné, alors cela me convient et ça voudra dire que la F1 a résolu le problème avec l’Italie."

Bottas se plierait donc à la décision prise par le championnat, mais sa préférence personnelle reste clairement orientée vers le maintien du calendrier actuellement prévu.

Le pilote Cadillac ne cache pas qu’il préférerait terminer la saison à Abu Dhabi si les circonstances permettent finalement à la Formule 1 de s’y rendre.

Outre les interrogations fiscales entourant une éventuelle course italienne, Bottas souligne avec humour l’absence d’impôt à Abu Dhabi et rappelle que les conditions climatiques y seraient également nettement plus agréables qu’à Imola au mois de décembre.

"Eh bien oui, à Abu Dhabi, il n’y a pas d’impôt, n’est-ce pas ? Je pense que tout le monde aimerait aussi courir dans un endroit plus chaud. Mais pour l’instant, d’après ce que j’ai entendu, nous allons toujours au Qatar et à Abu Dhabi."

Bottas n’a pas été le seul à évoquer le sujet des taxes. Max Verstappen a préféré en rire.

"Il n’y a pas de problème fiscal particulier : il suffit de payer ses impôts, tout simplement."

"Il y a pire comme endroit pour passer l’hiver qu’Imola. Certes, il y fait un peu plus froid qu’en été et la nuit tombe plus tôt, mais je pense que nous sommes assez intelligents pour éviter de rouler dans l’obscurité."

Pour Oliver Bearman, "la question fiscale me préoccupe un peu moins que d’autres aspects, je n’ai pas le salaire de Max, mais je pense qu’il faudra prévoir des chaînes à neige et des chauffe-mains. On verra bien, mais il fera assurément froid si nous sommes à Imola en décembre. J’ai vécu dans le coin pendant quelques années et, l’hiver, il y fait vraiment froid. Je connais bien la situation."

"Il fera un peu plus froid qu’à Abu Dhabi," ajoute Arvid Lindblad de son côté.

"Oui, je ne sais pas trop. Je pense que, finalement, nous ferons ce que la F1 jugera préférable. Je sais qu’ils gèrent la situation. Je ne connais pas tous les détails, mais j’ai entendu dire qu’Imola était l’option de secours. Donc, on verra bien. Oui, la nuit tombera peut-être un peu plus tôt, mais je pense qu’il y aura assez de luminosité pour rouler correctement ; je ne crois pas que ce soit un problème. Il fera juste un peu froid, et peut-être humide."

Enfin Pierre Gasly dit "adorer Imola. C’est un autre Grand Prix en Italie donc près de chez moi. Oui, on verra bien. Je suis sûr qu’on trouvera une solution. Il fera simplement froid si l’on y va effectivement. Mais je suis certain que nous le saurons dans les prochaines semaines."