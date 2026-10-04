Les pilotes Alpine F1 ont été piégés par une piste qui n’a pas séché assez vite

Alpine F1 n’a pas inscrit de points à Sepang après avoir pris la décision, au départ du GP de Bahreïn, de chausser des pneus slicks sur une piste encore humide. Piégée comme tous les autres les teams ayant parié sur les gommes lisses, l’équipe voit Racing Bulls inscrire sept points de plus et prendre une avance de 22 unités au classement des constructeurs.

Pierre Gasly ne veut pas accabler son équipe car il était d’accord avec cette décision, et il ne pensait pas que ce serait si difficile avec les gommes slicks. Sa 16e place finale est évidemment une frustration.

"On savait que c’était un pari, l’équipe voulait faire ça, j’étais d’accord pour tenter le pari et je pensais que ça allait être beaucoup plus sec" a expliqué Gasly à Canal+. "Il faut pousser pour mettre de la température dans les pneus dans ces conditions et j’ai trop poussé, je me suis fait une frayeur."

"J’ai réussi à récupérer ma position sur la grille, et une fois qu’on était partis on a décidé de rester en piste, mais on était bien trop lents. Ca n’a pas payé, toutes les voitures de sécurité et voitures de sécurité virtuelles ne sont pas tombées au meilleur moment, mais la course était finie avant."

"Non, c’était assez étrange, mais c’était pareil pour tout le monde. On l’a vu sur la grille, c’était presque 50/50, avec un peu moins de pneus slicks. Le pari n’a pas fonctionné mais je n’ai rien à dire, on n’en a discuté avec l’équipe et je les ai soutenus."

"On aurait peut-être pu réagir et rentrer plus tôt, on a essayé de persister un peu trop longtemps, et c’est dommage car on partait dans une bonne position, mais c’est le sport automobile et on va essayer de se rattraper le week-end prochain."

Franco Colapinto a terminé a terminé trois places devant le Français, mais lui aussi était frustré de cette décision de partir en slicks, car il affichait un rythme positif, et s’étonne de la difficulté à sécher la piste.

"Je m’attendais à ça sèche et ça n’a jamais séché. Il a fallu beaucoup de temps pour que ça sèche, alors qu’avec la chaleur et l’abrasivité de la piste, on pensait que ce serait bien plus rapide" a déclaré le pilote argentin.

"C’était une décision délicate, de là où nous partions nous devions prendre des risques, et ça semblait plus logique pour moi de prendre cette décision. Et on avait un bon rythme, on était rapides et c’est dommage, car on a rattrapé des places, mais ce n’était pas notre journée."

Flavio Briatore fait le bilan de ce Grand Prix en Malaisie et reconnait que l’équipe attendait mieux, et il ne cache pas sa frustration, compte tenu du résultat de Racing Bulls : "Ce n’est pas le résultat que nous espérions compte tenu de nos positions de départ."

"Encore moins avec les points marqués par nos rivaux et l’écart actuel au championnat. Nous avions été performants tout au long du week-end jusqu’ici, mais, au vu du déroulement de la course, nous n’avons pas pris les bonnes décisions ou nous n’avons pas fait un travail suffisamment bon en tant qu’équipe."

"Nous avons tenté, comme d’autres écuries, quelque chose de différent avec les pneumatiques et nous avons ensuite fait de notre mieux pour remonter, mais cela n’a pas porté ses fruits. Notre rythme sur le sec semblait toutefois prometteur et il reste beaucoup de courses pour aller chercher la cinquième place au championnat."