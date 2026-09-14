’Alonso reste en F1’ : Ben Sulayem affirme qu’il lui a confié sa décision

Fernando Alonso pourrait finalement poursuivre sa carrière en Formule 1 au-delà de la saison 2026. Alors que l’avenir du double champion du monde chez Aston Martin demeure officiellement incertain et que les discussions autour d’un nouveau contrat seraient toujours complexes, Mohammed Ben Sulayem a affirmé après la fin de la course à Madrid que l’Espagnol lui avait personnellement promis de rester dans la discipline. Une déclaration spectaculaire qui intervient quelques heures seulement après un Grand Prix d’Espagne décevant pour Alonso.

Des images diffusées par DAZN montrent le président de la FIA s’adressant à un petit groupe de personnes dans le paddock madrilène au sujet du pilote Aston Martin. Ben Sulayem y affirme qu’Alonso lui aurait confirmé son intention de poursuivre en Formule 1.

"Aujourd’hui, il m’a promis," a déclaré Ben Sulayem. "Il m’a dit : ’Je reste’."

Le président de la FIA a immédiatement associé cette perspective à l’importance d’Alonso pour le public espagnol.

"C’est une bonne chose pour l’Espagne."

Les personnes présentes autour de Ben Sulayem ont alors applaudi. Pour autant, Alonso n’a encore effectué aucune annonce officielle concernant son avenir. Les négociations avec Aston Martin seraient toujours compliquées, notamment en raison de désaccords potentiels concernant les conditions financières et la durée d’un éventuel nouvel accord.

Le pilote de 45 ans continue par ailleurs de considérer son insatisfaction vis-à-vis de la réglementation actuelle comme un élément déterminant dans sa réflexion. Interrogé après le Grand Prix d’Espagne sur ce qu’il lui faudrait pour revenir en 2027 avec l’ambition de se battre pour un podium, Alonso a rappelé que la première étape restait de prolonger son engagement.

"Je dois renouveler, n’est-ce pas ? C’est ce qui manque."

L’Espagnol ne ferme cependant pas la porte à une présence beaucoup plus longue en Formule 1. Une prolongation ne signifierait d’ailleurs pas nécessairement qu’il s’engagerait automatiquement pour une seule saison supplémentaire.

"Je me sens bien et je pense que je dois prendre une décision. Et même si je renouvelle, cela ne signifie pas nécessairement que je dois continuer juste une année de plus."

"Si je renouvelle, je pourrais continuer pendant de nombreuses années. Je m’arrêterai lorsque je me sentirai plus lent que les autres."

Avant même le départ du Grand Prix, Alonso avait reconnu qu’il ignorait encore si l’épreuve madrilène pouvait constituer son dernier rendez-vous en Espagne au cours de sa carrière en Formule 1.

"Je ne sais pas. J’ai pu disputer 23 ou 24 Grands Prix d’Espagne, donc j’en ajoute un de plus à cette émotion unique de courir devant les miens."

L’Espagnol avait toutefois laissé entendre que les prochains jours pourraient jouer un rôle important dans la clarification de son avenir, avec des discussions susceptibles d’avoir lieu sans qu’une annonce officielle soit nécessairement attendue immédiatement.

"Je pense que cette semaine pourrait être importante. Pas d’annonce, mais il pourrait y avoir des réunions."

La réflexion d’Alonso ne porte toutefois pas uniquement sur son propre avenir. Le double champion du monde échange régulièrement avec la FIA au sujet de l’évolution de la Formule 1 et estime que la discipline doit améliorer son spectacle. Il tient néanmoins à distinguer clairement ces discussions de sa décision personnelle.

"Nous avons des conversations fréquentes avec la FIA. Nous avons un produit qui n’est pas optimal, et je pense que des ajustements peuvent être effectués. Mais c’est indépendant de la question de savoir si je reste ou non. Le spectacle doit s’améliorer."

Un Grand Prix d’Espagne qui n’a pas aidé

Le Grand Prix disputé sur le Madring n’a cependant pas contribué à améliorer l’humeur d’Alonso. La course madrilène s’est révélée particulièrement peu animée, avec très peu de possibilités de dépassement, tandis que le pilote Aston Martin a également été impliqué dans un incident avec son compatriote Carlos Sainz.

Alonso a reproché au pilote Williams de l’avoir dangereusement repoussé vers le mur dans le cinquième virage.

"Il m’a forcé à aller vers le mur dans le virage 5."

Le pilote Aston Martin a notamment insisté sur la vitesse à laquelle l’incident s’est produit et sur le danger qu’il représentait à ses yeux.

"À 340 km/h, je préférerais ne pas être coincé contre le mur et être encore en vie à la fin de la course."

Sainz a finalement été pénalisé pour cet incident, mais le pilote Williams a livré une version différente des événements. Le Madrilène estime notamment que la configuration du virage a joué un rôle dans l’accrochage et a suggéré que les protestations d’Alonso à la radio avaient contribué à la décision des commissaires.

"Nous nous sommes touchés, il a ouvert la radio, il s’est plaint comme souvent et j’ai été pénalisé. Donc au final, c’est ce qu’il voulait, j’imagine, et c’est ce qu’il a obtenu."

Malgré cette divergence de vues, Sainz ne s’attend pas à ce que l’incident affecte durablement sa relation avec Alonso, les deux Espagnols étant appelés à rapidement tourner la page.

"Nous allons rapidement oublier cette histoire," a conclu le pilote Williams.