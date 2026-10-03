Comment McLaren F1 a-t-elle pu perdre 20 millions malgré ses deux titres en 2025 ?

McLaren F1 a connu en 2025 une situation paradoxale sur le plan financier. Malgré une saison exceptionnelle conclue par les titres Pilotes et Constructeurs en Formule 1 et un chiffre d’affaires porté à près de 688,5 millions d’euros, l’écurie britannique a terminé son exercice sur une perte nette de 20,3 millions d’euros. Un résultat qui contraste fortement avec son bénéfice de 63 millions d’euros enregistré un an auparavant. Détails et explications.

Lando Norris avait permis à McLaren de réaliser son premier doublé dans les Championnats du monde depuis 1998 au terme de la saison 2025. Le Britannique avait également décroché le premier titre Pilotes de l’équipe depuis celui remporté par Lewis Hamilton en 2008.

Ces résultats sportifs se sont accompagnés d’une très forte progression de l’activité économique de l’écurie.

McLaren a ainsi généré un chiffre d’affaires de 688,5 millions d’euros en 2025, soit une augmentation de 117 millions d’euros par rapport à l’exercice 2024.

Cette croissance provient notamment de l’augmentation des revenus commerciaux générés par le très important portefeuille de sponsors de McLaren, mais également des primes versées par la Formule 1 en fonction des résultats obtenus au Championnat Constructeurs. L’équipe avait en effet réussi à défendre avec succès sa couronne mondiale.

Les coûts de McLaren ont explosé en 2025

Mais les comptes officiels déposés auprès de Companies House, démarche légalement obligatoire pour les entreprises exerçant leurs activités au Royaume-Uni, révèlent une évolution beaucoup moins favorable du côté des dépenses.

Le coût des ventes de McLaren a atteint 625,2 millions d’euros en 2025. Une fois cette somme retranchée du chiffre d’affaires, l’écurie affichait un bénéfice brut de seulement 63,3 millions d’euros.

La comparaison avec 2024 permet de mesurer l’ampleur de l’évolution. Un an plus tôt, le coût des ventes était inférieur de 186,4 millions d’euros, puisqu’il s’établissait à 438,8 millions d’euros. McLaren disposait alors d’un bénéfice brut de 132,6 millions d’euros avant la prise en compte de ses autres charges.

Ainsi, malgré la progression considérable du chiffre d’affaires en 2025, le bénéfice brut a pratiquement été divisé par deux. Sur les 63,3 millions d’euros de bénéfice brut dégagés en 2025, l’équipe a ensuite enregistré 151,7 millions d’euros de charges.

Après l’intégration de revenus supplémentaires, McLaren a finalement terminé l’exercice avec une perte avant impôts de 50 millions d’euros.

Le retournement est particulièrement spectaculaire puisque cela représente une détérioration de près de 106,5 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent. En 2024, McLaren avait enregistré un bénéfice avant impôts de 56,7 millions d’euros.

Après la prise en compte des intérêts et l’application de la fiscalité à cette perte, le résultat net définitif de McLaren pour 2025 s’est établi à une perte de 20,3 millions d’euros.

Là encore, la différence avec l’année précédente est considérable. McLaren avait terminé 2024 avec un bénéfice net de 63 millions d’euros. En l’espace d’un exercice, son résultat final s’est donc détérioré de 83,3 millions d’euros.

McLaren conserve néanmoins d’importantes réserves financières

Cette perte ne signifie toutefois pas que l’écurie se trouve dans une situation financière particulièrement fragile. McLaren dispose toujours d’actifs nets importants inscrits dans ses comptes. Ceux-ci atteignaient 53,8 millions d’euros à la fin de l’exercice 2025.

Ce montant est néanmoins en recul par rapport à 2024, lorsque les actifs nets s’établissaient à 70,4 millions d’euros.

L’exercice 2025 a également été particulièrement rémunérateur pour le directeur général de McLaren Racing, Zak Brown. Les documents financiers indiquent que le dirigeant le mieux rémunéré de la société, considéré comme étant Brown, a reçu un salaire de base de 9,6 millions d’euros.

Sa rémunération fixe a donc fortement augmenté puisqu’elle était de 7,2 millions d’euros en 2024.

Mais cette somme ne représente qu’une partie des montants versés au dirigeant. Les comptes font également état de paiements effectués dans le cadre des plans d’intéressement à long terme. Ces versements attribués à Brown ont atteint 86,2 millions d’euros pour l’exercice 2025.

L’augmentation est considérable puisque les paiements correspondants s’élevaient à 36,4 millions d’euros en 2024. L’ampleur de ces sommes placerait le dirigeant américain parmi les responsables les mieux rémunérés de l’ensemble du monde sportif.

Cette situation intervient alors que l’une des raisons expliquant la perte financière surprenante enregistrée par McLaren en 2025 tient au remboursement de financements remontant à la période du Covid.

L’équipe s’était alors retrouvée dans une situation extrêmement difficile et avait été proche de la faillite, nécessitant l’arrivée de nouveaux capitaux.

Les conséquences financières de la crise du Covid encore visibles

MSP Sports Capital avait investi dans McLaren en décembre 2020, en collaboration avec UBS O’Connor LLC et Najafi Companies.

UBS O’Connor, le groupe d’investissement Caspian et Ares Capital avaient également participé au financement, avec un investissement total atteignant 209,4 millions d’euros.

Ces fonds avaient apporté des liquidités essentielles à McLaren à une période où la pandémie avait considérablement fragilisé la situation économique du groupe et de son activité en compétition.

En septembre 2025, les titres de créance correspondants avaient finalement été intégralement remboursés, tandis que les investisseurs avaient acquis le groupe McLaren au sens large, leur accordant la pleine propriété. Le fonds souverain bahreïni Mumtalakat demeure néanmoins l’actionnaire majoritaire.

Le remboursement de ces financements constitue ainsi l’un des éléments permettant d’expliquer pourquoi McLaren a pu afficher une perte financière en 2025 malgré une année exceptionnelle sur les plans sportif et commercial.