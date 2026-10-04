Aston Martin F1 se trompe avec les slicks mais Alonso marque quatre points !

Fernando Alonso a réussi à convertir un Grand Prix particulièrement mouvementé en quatre points précieux pour Aston Martin à Sepang. Huitième à l’arrivée après avoir initialement fait le mauvais pari en chaussant les pneus slicks, l’Espagnol a profité des neutralisations pour repartir dans une course pratiquement remise à zéro avant de multiplier les dépassements. Une performance qui renforce son optimisme avant Singapour, circuit qu’il estime plus favorable sur le papier, tandis que Lance Stroll regrette une gestion trop prudente de ses pneus durs qui l’a laissé à la 12e place.

Entre les interruptions, l’attente dans la voie des stands et les conditions de piste changeantes, Alonso a traversé une course dans laquelle la situation n’a cessé d’évoluer. Aston Martin avait notamment décidé de tenter le pari des pneus slicks au départ, une décision qui n’a finalement pas été la bonne mais qui, pendant quelques instants, a semblé pouvoir fonctionner.

Alonso s’est même retrouvé particulièrement compétitif face aux Ferrari. Il a dépassé Lewis Hamilton puis commencé à creuser l’écart sur le Britannique, donnant momentanément l’impression que le choix d’Aston Martin pouvait être récompensé.

Mais les difficultés inhérentes aux slicks sur une piste encore insuffisamment sèche ont fini par reprendre le dessus.

"Oui, c’était une course amusante, c’est certain. Il s’est passé beaucoup de choses dès le début, vous savez, avec les drapeaux rouges, puis nous avons beaucoup attendu dans la voie des stands. Nous avons donc décidé de partir avec les pneus slicks et, évidemment, ce n’était pas la bonne décision, mais à ce moment-là, cela semblait être un bon choix."

"Nous étions même plus rapides que les Ferrari, j’ai dépassé Hamilton et je creusais l’écart sur lui, donc à ce moment-là je me suis dit : ’OK, vous savez, ça commence à bien se passer’. Mais évidemment, nous étions très lents avec les slicks et, grâce à la voiture de sécurité, tout le monde s’est regroupé et nous avons en quelque sorte commencé une nouvelle course à partir de ce moment-là. Donc oui, je suis content pour l’équipe."

La neutralisation a donc permis à Alonso de repartir sur de nouvelles bases. À partir de là, le double champion du monde a pu exploiter le rythme surprenant de son Aston Martin sur le sec et effectuer les dépassements nécessaires pour remonter jusqu’à la huitième position.

Les quatre points obtenus revêtent une importance particulière pour une équipe qui ne dispose pas régulièrement d’une monoplace capable de terminer dans le top 10. Alonso estime précisément que, lorsque ce type d’occasion se présente, Aston Martin ne peut se permettre aucune erreur.

"Il n’y a pas beaucoup de week-ends où nous pouvons marquer des points et, lors de ces week-ends, nous ne pouvons commettre aucune erreur ni, vous savez, laisser passer l’occasion. Nous avons bien exécuté notre course aujourd’hui, donc je suis content pour l’équipe et pour ces points."

Le calendrier ne laisse pratiquement aucun répit au paddock puisque la F1 va immédiatement prendre la direction de Singapour. Et Alonso attend cette prochaine épreuve avec un certain optimisme.

"Oui, absolument. Je pense que, sur le papier, Singapour est meilleur pour nous que la Malaisie. Donc je pense que la performance que nous avons montrée ce week-end est évidemment agréable et encourageante pour le week-end prochain, si nous pouvons répéter ou améliorer le niveau de performance que nous avons affiché aujourd’hui. Donc oui, j’ai hâte. Cela va être, vous savez, cinq jours passionnants à attendre les premières qualifications."

La situation est plus frustrante de l’autre côté du garage. Douzième à l’arrivée, Lance Stroll a lui aussi passé une partie de son Grand Prix au cœur de la lutte pour les points. Le Canadien s’est notamment retrouvé dans le même groupe qu’Alonso, Nico Hülkenberg et les Racing Bulls.

"C’était bien de courir avec d’autres courses et d’être dans la bataille."

"On était dans la bataille avec le groupe pour les points, avec Alonso, Hülkenberg, les Racing Bulls, on était dans ce groupe. Mais on a trop fait de gestion du pneu dur dans le dernier relais, on aurait pu pousser ce pneu davantage et passer des voitures devant plutôt que le gérer pour tenter d’aller à la fin. Car la Safety Car est arrivée à la fin, c’était dommage et ça nous a coûté des positions."

Aston Martin repart donc de Sepang avec des sentiments partagés mais plusieurs éléments encourageants selon Mike Krack, directeur de l’équipe en piste.

"C’est formidable d’inscrire quatre points et d’obtenir notre meilleur résultat de l’année, avec Fernando à la 8e place et Lance à la 12e. Les deux pilotes sont restés dans le coup tout au long de l’après-midi, réalisant de beaux dépassements et tirant le meilleur parti des opportunités qui se sont présentées."

"Il est encourageant de concrétiser en course la vitesse affichée lors des qualifications. Il s’est passé énormément de choses cet après-midi, entre la pluie et le départ retardé ; nous devrons donc analyser en profondeur le déroulement de la course ainsi que certaines des décisions que nous avons prises. Il est également important de remercier Bahreïn et la Malaisie pour leur fantastique collaboration, qui a permis de rendre cette course possible avec seulement quelques mois de préavis."