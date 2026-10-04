McLaren F1 : Norris reconnaît son erreur après avoir failli percuter Piastri sous voiture de sécurité

Lando Norris a reconnu s’être complètement fait surprendre par le ralentissement du peloton sous voiture de sécurité à Sepang, au point de manquer de peu d’emboutir son équipier Oscar Piastri avant le premier virage. Contraint de passer par le bac à graviers et désormais convoqué par les commissaires pour plusieurs infractions potentielles, le pilote McLaren assume sa part de responsabilité. Mais sa course a également été compliquée par un autre problème désormais récurrent : son déficit de vitesse en ligne droite, qu’il estime lui avoir encore coûté près de deux dixièmes au tour.

La scène aurait pu avoir des conséquences bien plus importantes pour McLaren. Alors que le peloton circulait derrière la voiture de sécurité, Norris, qui a fini 9e et marqué deux petits points, s’est retrouvé confronté à un ralentissement extrêmement important des monoplaces qui le précédaient à l’approche du premier virage.

George Russell, placé plus loin devant, venait de ralentir de manière inattendue avant d’immobiliser sa Mercedes sur la droite de la piste, à proximité de l’entrée de la voie des stands, après la défaillance de son groupe propulseur.

Les pilotes situés derrière ont alors fortement ralenti. Norris a bien remarqué la Mercedes de Russell sur sa droite, mais son attention s’est brièvement portée sur la monoplace immobilisée. Lorsqu’il a de nouveau regardé devant lui, il lui était difficile d’évaluer précisément à quelle vitesse Piastri et les autres voitures roulaient.

"Je ne pouvais pas voir, depuis cet angle et depuis l’endroit où je me trouvais, à quel point tout le monde s’était arrêté à cause de George à l’intérieur. Le temps que je regarde George puis que je regarde à nouveau devant moi, je pouvais les voir, mais quand vous êtes directement derrière, c’est difficile de savoir s’ils roulent à 100 km/h, 200 ou 10."

"Ils roulaient à 10, donc je me suis fait complètement surprendre. Je suppose qu’au bout du compte, c’est ma faute. Je n’ai simplement pas eu de chance parce que tout le monde a tellement ralenti et je me suis fait avoir par ça, c’est tout."

Norris a réussi de justesse à éviter l’arrière de la McLaren de Piastri. Mais pour échapper à la collision, le Britannique a dû quitter la piste et traverser le bac à graviers situé à l’extérieur.

Il a ensuite rejoint la file derrière la voiture de sécurité, mais après avoir perdu plusieurs positions dans la manœuvre.

L’incident ne s’est pas arrêté là pour Norris. Les commissaires l’ont convoqué après la course pour examiner son comportement durant cette séquence.

Le pilote McLaren doit répondre d’une possible "conduite irrégulière sous régime de voiture de sécurité, sortie de piste et retour en piste dangereux et/ou dépassement d’une autre voiture derrière la voiture de sécurité".

Le verdict des commissaires doit donc déterminer si l’erreur reconnue par Norris et les circonstances ayant entouré son retour dans la file nécessitent une sanction supplémentaire.

Cette séquence a contribué à compliquer une course déjà compromise par son choix de pneumatiques au départ. Mais au-delà des circonstances spécifiques de Sepang, une autre inquiétude persiste chez Norris : son manque de vitesse en ligne droite.

Ce problème avait déjà affecté le pilote McLaren lors des manches précédentes et s’était de nouveau manifesté pendant les qualifications en Malaisie. McLaren avait alors reconnu que la monoplace de Norris présentait un déficit de vitesse dans les lignes droites par rapport à celle de Piastri, sans être encore en mesure d’en identifier précisément l’origine.

Interrogé après la course sur la possibilité de résoudre ce problème avant Singapour, Norris n’a pas pu apporter de réponse rassurante. Il assure que McLaren travaille sur le sujet, mais chiffre à près de deux dixièmes par tour le handicap qu’il a encore dû supporter à Sepang.

Sur une course de 55 tours, l’accumulation représente potentiellement un déficit considérable.

"Je n’en ai aucune idée. Je veux dire, l’équipe essaie, mais, vous savez, je perds presque deux dixièmes à chaque tour. Deux dixièmes par tour pendant 55 tours... C’est extrêmement pénible. Donc oui, cela me rend vraiment la vie très difficile."

Norris refuse toutefois de transformer ce problème technique en justification générale de son résultat.

"Il y a aussi d’autres choses, vous savez, comme aujourd’hui où j’aurais pu faire mieux. Donc je ne peux pas simplement m’appuyer là-dessus. Ce n’est pas seulement une excuse. Mais, vous savez, il y a aussi des choses que je peux mieux faire et que l’équipe peut également mieux faire."

Piastri a déploré un manque de performance global du côté de McLaren, mais il se félicite d’avoir été plutôt dans le rythme à titre personnel. Il regrette toutefois de ne pas avoir assez de rythme pour faire mieux.

"Globalement, je suis plutôt satisfait. Je pense que ça s’est bien passé à titre personnel, j’ai fait un bon travail. Malheureusement, on n’était pas assez rapides, et la dernière Safety Car était dommage car on rattrapait Charles assez vite" note Piastri.

"Mais à part cela, c’était une course difficile. On n’a pas pris toutes les bonnes décisions, et au final on n’était pas rapides, c’était le principal" poursuit l’Australien, qui fait le bilan de la hiérarchie ce week-end et note les progrès de Red Bull.

"Red Bull a été incroyablement rapide, plus qu’ils ne l’ont été jusqu’ici. Ce qu’ils ont mis à Bakou sur la voiture a fonctionné, sans une mauvaise qualification là-bas... Max n’a pas gagné, mais il a gagné aujourd’hui. Ferrari et nous sommes dans la même cour, mais ce n’est pas celle qui se bat pour la victoire."