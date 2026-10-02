McLaren F1 est un peu ’en difficulté’ à Sepang mais les pilotes restent optimistes

McLaren F1 est en retrait des autres équipes de pointe en ce début de week-end, même si le rythme de course affiché pendant les longs relais en ce début de Grand Prix de Bahreïn était positif. Les progrès effectués par l’équipe au fil de la journée ont été encourageants, surtout que le début du week-end a été très délicat. Le flottement dû à l’attente de la pluie en EL2 n’a pas empêché une séance constructive.

Lando Norris a apprécié le circuit de Sepang, mais il a quand même tiré un bilan mitigé de la journée en dépit de sa troisième place. Selon lui, il reste une grande quantité de modifications à faire dans l’espoir d’être en forme en qualifs et en course.

"Une première journée intéressante ici au Grand Prix de Bahreïn en Malaisie. C’est agréable d’effectuer nos premiers tours sur ce circuit, c’est une piste amusante et un défi intéressant en termes de tracé et de revêtement" a noté le champion du monde en titre.

"Nous sommes plus en difficulté que nous ne le voudrions, mais nous avons fait quelques progrès en passant aux EL2. Nous avons encore pas mal de choses à résoudre si nous voulons être compétitifs, mais nous examinerons les données ce soir et verrons ce que nous pouvons faire pour les EL3 et les qualifications de demain."

Oscar Piastri a terminé sixième de la journée, mais il est lui aussi dans le doute quant aux réelles capacités de l’équipe en Malaisie ce week-end, alors qu’il découvrait également Sepang.

"On était mieux en EL2 qu’en EL1, on avait beaucoup de difficultés en EL1. Les choses sont plus positives, c’était une séance bizarre car tout le monde attendait de la pluie et il n’y en a pas eu" a déclaré Piastri.

"Les choix de pneus étaient différents de la normale. Mais on a semblé avoir un rythme correct, je ne sais pas vraiment ce qu’il en est sur le plan des longs relais, mais c’était une première journée intéressante."

McLaren a fait des comparaisons pour confirmer l’utilisation de son aileron H-Wing rotatif, mais la décision semblait quasiment inéluctable : "Cela ne nous inquiétait pas, c’est juste qu’à Bakou, on n’en avait pas beaucoup ! Mais ça va mieux ici."

Questionné sur la hiérarchie en cette première journée de roulage en Malaisie, l’Australien s’attend à une lutte serrée parmi tous les teams en haut de la hiérarchie, mais il a apprécié de constater les progrès de son équipe.

"Je pense que ce sera serré parmi les top teams. Red Bull a été très forte toute la journée, Mercedes aussi, Ferrari a été rapide. Donc chacun a eu son bon moment depuis les EL1, mais si on peut garder cette dynamique, ça ira bien."

Le directeur sportif senior de McLaren, Randy Singh, a également donné son avis sur les débuts de l’équipe en Malaisie et a admis que les conditions avaient posé un défi à l’équipe en cette première journée.

"La piste a beaucoup moins d’adhérence que prévu en arrivant ici, et elle est aussi beaucoup plus rugueuse, ce qui nous a un peu surpris" a-t-il expliqué. "Je pense que nous avons eu du mal à placer la voiture dans une bonne fenêtre lors des EL1, mais beaucoup de bon travail a été fait sur la piste et à l’usine lors des EL2. Je pense que la voiture est dans une bien meilleure position."

Interrogé sur la possibilité pour l’équipe papaye de se battre pour la pole position samedi, Singh a préféré rester prudent, mais pense toutefois que la MCL40 est loin d’avoir déverrouillé toutes ses capacités.

"Je pense que nous nous concentrons simplement sur le fait de faire de notre mieux avec le package que nous avons et je pense que nous avons encore beaucoup de potentiel à essayer d’exploiter, beaucoup de travail qu’il reste à faire, donc c’est très difficile à dire à ce stade."