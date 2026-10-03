McLaren F1 soudainement à six dixièmes de Verstappen, Norris perplexe

McLaren a dû se contenter des sixième et septième temps des qualifications à Sepang, un résultat inhabituellement modeste pour l’équipe championne du monde alors que Lando Norris et Oscar Piastri estiment tous deux avoir livré des prestations globalement correctes. La pénalité de cinq places infligée à Isack Hadjar leur permettra néanmoins de gagner chacun une position sur la grille du Grand Prix de Bahreïn en Malaisie, avec Norris cinquième et Piastri sixième.

Le constat du Britannique est préoccupant : la monoplace manque de performance, perd du temps en ligne droite et se retrouve à environ six dixièmes de Max Verstappen avant une course où la dégradation des pneumatiques pourrait atteindre un niveau encore jamais rencontré cette saison.

Norris n’a pas cherché à masquer les difficultés rencontrées par McLaren après avoir signé le sixième temps des qualifications. Le champion du monde en titre reconnaît que le comportement de sa monoplace n’est pas au niveau espéré, malgré les changements effectués depuis le début du week-end.

La hiérarchie observée à Sepang constitue également une surprise pour McLaren, qui s’attendait notamment à voir Mercedes davantage en mesure de jouer les premiers rôles.

"La voiture est en difficulté, tout a été un peu changé, mais on s’attendait à voir Mercedes plus rapide, et c’est étonnant de voir les Red Bull aussi rapides."

Les caractéristiques très particulières du revêtement malaisien pourraient constituer une partie de l’explication. Depuis vendredi, les pilotes doivent composer avec un asphalte particulièrement abrasif et une dégradation importante des pneumatiques.

"Peut-être qu’on est en difficulté car le tarmac est un peu plus rude que prévu, mais mon tour était bon. J’ai mis tous mes bons secteurs à la suite dans mon dernier tour, on est loin, oui, mais concernant ma performance, je pense qu’elle était bonne."

Norris estime malgré tout que la situation n’est pas figée avant le Grand Prix. Les conditions de course devraient être très différentes de celles d’une qualification disputée sur un seul tour, en particulier en raison de l’usure importante des pneumatiques.

Mais l’écart avec Verstappen reste conséquent.

"Il y a encore des choses à jouer, mais on est à six dixièmes des Red Bull, enfin de Max. La Red Bull est rapide avec Isack aussi, mais ce sera une nouveauté pour nous car on n’a pas eu de telle dégradation cette année en course."

C’est précisément cette dégradation qui pourrait constituer la principale inconnue du dimanche pour McLaren.

L’équipe a déjà dû gérer différentes contraintes pneumatiques depuis le début de la saison, mais Norris estime que Sepang place les pilotes et les monoplaces face à une situation encore inédite en 2026. La capacité à préserver les gommes sur les longs relais pourrait ainsi compter davantage que le déficit observé sur un tour.

La pénalité de cinq places infligée à Hadjar permet en tout cas à Norris de remonter d’une position par rapport à son résultat des qualifications. Sixième de la séance, il prendra donc le départ depuis la cinquième place.

Cette deuxième partie de troisième ligne lui laissera des possibilités, même si le Britannique identifie déjà un autre problème susceptible de compliquer ses tentatives de dépassement.

"Demain sera une course folle, ce sera une longue course, il y aura des opportunités. Ma voiture est lente en ligne droite pour une raison que j’ignore, donc je pense que ce sera difficile en course."

Piastri piégé dans son dernier tour

La qualification d’Oscar Piastri a suivi une trajectoire assez similaire. Septième, l’Australien n’a pas considéré sa séance comme mauvaise, mais il n’a pas réussi à produire le dernier tour qu’il souhaitait.

Un manque soudain d’adhérence au virage 2 l’a notamment surpris lors de son ultime tentative.

"C’était piégeux, dans mon dernier tour, je n’avais pas de grip au virage 2 et je dois comprendre ce qui s’est passé. Mais à part ça, c’était une séance correcte. C’est dommage que je n’arrive pas à faire le dernier tour aussi bien que je l’aurais voulu. C’est une bonne séance, mais nous ne sommes pas assez rapides."

La sanction infligée à Hadjar lui permettra néanmoins de gagner une position. Piastri s’installera ainsi à côté de Norris sur la troisième ligne, en sixième position.

La question est désormais de savoir si la MCL peut retrouver davantage de compétitivité sur les longs relais.

"Ce sera difficile en course, notre rythme sur les longs relais était plutôt bon hier mais les autres n’étaient pas mauvais. On devra voir ce qu’on peut faire mais je pense que ce sera un après-midi plutôt difficile."