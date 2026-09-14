Red Bull est ’sur la bonne voie’ pour régler les problèmes de sa RB22

La deuxième place de Max Verstappen a constitué un excellent résultat, le meilleur cette saison pour le pilote et l’équipe, et Laurent Mekies s’en est félicité après le GP d’Espagne disputé sur le Madring. Le directeur de l’équipe a salué la capacité du quadruple champion du monde à aller chercher le maximum de sa voiture tout au long du week-end, tandis qu’il a félicité Liam Lawson pour sa sixième place finale.

Red Bull a joué une certaine prudence en début de course, notamment en sacrifiant deux positions pour éviter de prendre une pénalité, quand Gianpiero Lambiase a demandé à Verstappen de céder deux places pour compenser un passage hors piste dans une chicane.

"Après Monza, voici un nouveau résultat solide pour toute l’équipe au terme d’une course difficile. Une fois de plus, Max a tiré le maximum de la voiture, comme il le fait toujours" a déclaré Mekies ce dimanche soir.

"Il y a évidemment eu de la frustration au départ lorsqu’il a dû rendre sa position à Lewis, mais l’équipe au muret des stands a bien analysé la situation et, tout à son honneur, a pris la décision qui s’imposait, même si elle était difficile."

"C’était frustrant sur le moment, mais Max s’est immédiatement relancé dans la bagarre et a été exceptionnel jusqu’au drapeau à damier, notamment grâce à une défense remarquable face à la McLaren dans les derniers tours."

"Liam a également réalisé une belle course et inscrit de précieux points. La fin de son premier relais en pneus durs usés n’a certes pas été facile, mais il a su garder son calme et afficher un bon rythme lors du dernier relais."

"La deuxième place de Max marque son cinquième podium en sept courses. bien que nous ayons traversé quelques moments délicats, nous continuons à réduire l’écart. Il faut saluer le travail de tous ceux qui œuvrent en coulisses à Milton Keynes pour améliorer chaque aspect de la voiture et de son groupe propulseur."

Le Français a aussi révélé que Red Bull commence à comprendre les soucis qui touchent le train arrière de la RB22, et dont Verstappen se plaint régulièrement. S’il n’en dit pas beaucoup au sujet des problèmes, il confirme que leur résolution est en bonne voie.

"Je ne pense pas que nous allons expliquer en détail de quoi il s’agit ni comment nous comptons y remédier. Je pense que Max a raison. Il y a une dégradation des performances de la voiture qui survient au cours d’une séance, tout comme en course. Il a raison de dire que ce n’est pas un problème nouveau. Nous ne restons pas les bras croisés."

"Nous avons tenté d’aborder la question de différentes manières. Il est évident que je considère cela comme un problème complexe, sinon, nous en aurions déjà trouvé la cause exacte. Mais tout le monde adopte une attitude très constructive et nous essayons de progresser par petites étapes pour finir par en venir à bout."

"Max a décroché une impressionnante deuxième place, en partie grâce aux enseignements tirés par l’équipe. Nous avons franchi quelques étapes positives à cet égard ce week-end. Nous n’avons pas encore une vision complète de la situation, mais nous avons certainement progressé dans notre compréhension, au prix de quelques difficultés."

"Nous n’avons pas encore toutes les solutions intégrées à la voiture, mais je suis convaincu que nous sommes sur la bonne voie. Cela ne se fera pas rapidement. C’est donc un sujet qui nous occupera probablement jusqu’à l’année prochaine."

Le clan Verstappen satisfait par Mekies

Cela permet d’expliquer pourquoi Verstappen, malgré ses célèbres remontées en fin de saison par le passé, s’est montré catégorique après l’épreuve de Madrid.

"Je ne suis absolument pas en train de faire une remontée," a déclaré le Néerlandais après sa deuxième place.

Son père, Jos Verstappen, se dit néanmoins satisfait du leadership de Mekies suite aux importants changements de direction chez Red Bull.

"Je dois dire que Laurent est quelqu’un de très positif. C’est un homme sympathique et ouvert au dialogue. Je pense que c’est très important."

Jos estime également que la formation d’ingénieur de Mekies constitue un atout.

"Les patrons d’écurie issus de l’ingénierie comprennent mieux ce qui se passe avec les voitures et au sein de l’équipe."

Il a démenti que le clan Verstappen ait exigé un contrôle accru durant la saga Christian Horner ou avant que Max ne s’engage avec Red Bull jusqu’en 2030.

"Il ne s’agissait pas tant pour nous de vouloir avoir notre mot à dire ou une influence," a insisté Verstappen père.

"Max se sent tout simplement très bien chez Red Bull. Nous espérons que l’année prochaine, nous serons un peu plus compétitifs et que nous pourrons à nouveau nous battre pour la victoire."

Par ailleurs, Mekies indique que Red Bull n’est pas encore en mesure de confirmer si Isack Hadjar sera de retour à Bakou, après avoir manqué les courses de Zandvoort, Monza et Madrid en raison d’une blessure au poignet.

"Il ne s’agit pas pour nous de vouloir garder quoi que ce soit secret," a-t-il déclaré.

"Nous profitons simplement du temps dont nous disposons. Nous procéderons à l’examen final la semaine précédant Bakou et déciderons ensuite de la marche à suivre."