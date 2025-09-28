Norris ’adorerait’ rouler ailleurs qu’en F1 mais n’a pas la bonne ’dynamique’

Lando Norris a confirmé qu’il aimerait suivre les traces de Max Verstappen en participant à d’autres disciplines du sport automobile une fois sa carrière en Formule 1 terminée. Le quadruple champion du monde de F1 a effectué ses débuts en course GT3 sur la Nordschleife avec une retentissante victoire.

Le pilote McLaren aurait d’ailleurs une opportunité toute trouvée puisque son écurie s’apprête à rejoindre le championnat du monde d’endurance en 2027, et aimerait engager ses deux titulaires aux 24 Heures du Mans.

"J’adorerais ça" a confié Norris, qui avait disputé le Rolex 24 avec Fernando Alonso en 2018. "J’ai vu Zak [Brown, CEO de McLaren] en parler l’autre jour avec Le Mans. McLaren va y aller, et franchement, j’adorerais en faire partie. Je ne vais pas rester en Formule 1 toute ma vie."

"J’ai envie de faire d’autres choses, de vivre, de découvrir de nouvelles expériences. Je profite à fond de ma carrière en F1. Peut-être qu’un jour je mixerai avec d’autres épreuves, peut-être que j’attendrai la retraite."

"J’ai adoré Daytona. Le faire avec Fernando, c’était une super expérience pour moi à l’époque. Que ce soit Le Mans, Daytona, Sebring ou autre chose, je veux faire d’autres choses. La seule chose que je ne ferai probablement jamais, c’est de l’ovale. Ce n’est pas pour moi."

Le Britannique reconnait que la situation dans laquelle il se trouve n’est pas encore idéale pour tenter d’autres défis sportifs : "Je respecte Max pour ce qu’il a fait. Il est dans une position bien plus confortable pour se permettre ce genre de choses."

"Si tu te bats pour un championnat, ça ne donnerait probablement pas une bonne image. Mais lui, il a déjà gagné quatre titres, donc c’est un peu plus simple. Nous, avec Oscar, on est dans une autre dynamique. Mais à l’avenir, c’est sûr que j’irai faire autre chose. J’ai la même envie que Max : faire ce qui me plaît."