McLaren souhaite engager Norris et Piastri aux 24 heures du Mans

Le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, a déclaré que la participation de Lando Norris et Oscar Piastri à la course des 24 Heures du Mans dans un avenir proche était certainement une possibilité.

L’écurie basée à Woking fera son entrée dans la catégorie Hypercar du WEC, le Championnat du monde d’endurance, à partir de 2027, en remplacement de son programme de Formule E, auquel elle a renoncé.

Alors que Norris et Piastri sont engagés dans une lutte acharnée au sein de leur équipe pour remporter leur premier titre en F1, avec 31 points d’écart entre les deux pilotes au classement du championnat à huit manches de la fin, Brown n’est pas opposé à un échange entre les différentes séries où McLaren est investie à l’avenir.

"Nous voulons de l’expérience, bien sûr, mais aussi de la jeunesse. Nous avons signé avec deux pilotes que nous n’avons évidemment pas encore annoncés, et nous sommes sur le point de conclure avec d’autres."

"Je pense que nous allons opter pour une formule à deux pilotes par voiture, puis en ajouter un troisième pour Le Mans et le Qatar, et peut-être un pilote de réserve."

"Après avoir observé et discuté avec les pilotes pour certaines de ces courses plus courtes, nous pensons que la plupart d’entre eux préfèrent une formation à deux pilotes."

"Ce n’est évidemment pas le cas au Mans, où il faut trois pilotes. Le Qatar, c’est 10 heures, mais lors des autres courses, vous pourrez nous voir avec deux pilotes dans chaque voiture."

Plus tôt dans l’année, lors de la manche du WEC au Qatar, Brown avait révélé avoir discuté avec Norris et Piastri de la possibilité pour eux de s’essayer à l’endurance lors des 24 Heures du Mans, précisant que les deux étaient enthousiastes.

Lorsque cette question a été posée à nouveau au patron de McLaren, il a répondu : "J’en ai parlé avec eux... À terme, ce sera certainement une possibilité."

L’Américain a également récemment fait part de son intérêt à faire équipe avec Max Verstappen, le pilote Red Bull, pourtant un rival en F1.

"Idéalement, j’aimerais avoir Max en endurance. Car il a récemment démontré sa rapidité sur la Nordschleife."

"Max est un pilote fantastique, quadruple champion du monde pour une bonne raison. C’est un plaisir pour moi de travailler avec tous les pilotes du programme McLaren. Et avec Max ? Qui sait, un jour…"