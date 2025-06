Norris a ’beaucoup de regrets’ : je me suis ridiculisé avec cet accrochage

Lando Norris a déclaré s’être ridiculisé en percutant son coéquipier chez McLaren F1, Oscar Piastri, lors du Grand Prix du Canada.

Le Britannique de 25 ans a percuté l’arrière de Piastri alors qu’ils se battaient en fin de course, et l’erreur de Norris le laisse maintenant avec 22 points de retard sur l’Australien dans leur lutte pour le championnat.

Après sa première réaction à chaud hier, Norris a pris le temps d’analyser à nouveau son erreur avec les médias.

"Je ne m’attendais pas à dépasser Oscar par l’extérieur dans le premier virage. C’est juste que je n’aurais jamais dû tenter le coup, je suppose que c’est une question de recul."

"Je pensais qu’il commençait à dévier un peu vers la droite, alors j’ai pensé avoir une petite opportunité de partir à gauche. Mais c’était beaucoup trop risqué, surtout pour mon coéquipier."

"Je suis donc content qu’il ne lui soit rien arrivé. J’ai payé le prix de mon erreur."

Avant cela, Norris avait plongé à l’intérieur de l’épingle et s’était brièvement emparé de la position, tous deux en compétition pour la dernière marche du podium. Ils ont roulé côte à côte dans la longue ligne droite, l’Australien à l’intérieur. Norris a freiné plus tôt à l’extérieur pour la dernière chicane, afin de franchir le virage plus proprement et de sortir plus rapidement dans la ligne droite des stands.

C’était une bataille propre et respectueuse du genre que McLaren exige de ses pilotes cette saison. Jusqu’à ce que ça tourne mal...

"Notre règle numéro un est de ne pas entrer en contact avec son coéquipier, et c’est ce que j’ai fait. McLaren, c’est ma famille. Je cours pour eux, vous savez, chaque week-end. J’essaie de bien faire pour eux, plus souvent que pour moi-même."

"Alors, quand je les laisse tomber comme ça et que je me ridiculise dans un moment comme aujourd’hui, oui, j’ai beaucoup de regrets."

"J’ai laissé tomber l’équipe. Donc, ça va rester gravé dans ma mémoire pendant un certain temps. Mais en même temps, passer à autre chose, c’est aussi essayer de tourner la page et de se concentrer sur le week-end suivant."

"Il reste encore beaucoup de courses. Je ne m’attends pas à ce que ce soit facile. Je ne m’attends pas à le rattraper facilement. Mais je dois travailler dur pour y parvenir et faire moins d’erreurs que ce week-end."