Wolff : une victoire sur piste chaude qui constitue ’un pas en avant’

Toto Wolff s’est félicité de la course de George Russell et Kimi Antonelli, qui ont respectivement gagné le GP du Canada et terminé troisième de l’épreuve. Le patron de Mercedes F1 résume la course de chacun de ses deux protégés.

"L’équipe et les deux pilotes ont réalisé une superbe course. George a été irréprochable aux avant-postes. Il a contrôlé la course du début à la fin et n’a commis aucune erreur. C’était une nouvelle performance bien assurée, comme on en a vu beaucoup cette saison de sa part. Rapide sur les deux pneus, il n’a pas été menacé après le premier virage."

"Kimi, quant à lui, a réalisé une superbe course. Son départ a été excellent, ce qui l’a placé en bonne position pour le reste de la course. Il a failli terminer deuxième, puis s’est bien défendu dans les derniers instants pour contenir les McLaren. Il méritait amplement son podium et son premier top 3, et je suis sûr qu’il y en aura beaucoup d’autres."

L’autre bonne nouvelle, c’est la belle gestion des pneus dans des conditions chaudes qui coûtent normalement cher à l’équipe : "Nous avons fait un pas en avant positif ce week-end. La température de la piste avoisinait les 50°C mais nous avons réussi à bien ménager nos pneus et à combiner cela avec un bon rythme."

"Nous savons qu’il nous reste encore beaucoup à faire pour maintenir un niveau de performance constant à chaque course. C’est sur cela que nous nous concentrons et nous attendons avec impatience les prochaines courses pour poursuivre sur cette lancée."

Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie en piste, est heureux de voir le team ouvrir son compteur de succès en 2025 : "Notre première victoire et notre premier double podium de l’année sont une fantastique récompense au terme d’un week-end solide."

"George a sorti un pilotage irréprochable et a contrôlé la course depuis l’avant ; une performance véritablement accomplie. Pour Kimi, ce premier podium est une nouvelle étape importante de sa première moitié de saison en tant que pilote de F1, et il l’a fait sous la forte pression du leader du championnat."

"Après les longs relais de vendredi, nous espérions pouvoir rester dans le coup tout au long de la course, et cela s’est avéré être le cas. Nous avons été compétitifs en termes d’utilisation de pneus, tant avec le medium que le dur, et avons pu creuser des écarts importants avec Red Bull et McLaren au moment opportun."

"Après un triplé difficile, c’était une excellente façon de rebondir et de récompenser le travail acharné des deux usines pour améliorer la voiture. Nous savons que certaines caractéristiques du circuit nous convenaient ce week-end, mais nous avons néanmoins le sentiment d’avoir tiré de bons enseignements. Il y a encore des faiblesses sur lesquelles nous devons nous améliorer, mais nous travaillons dur pour y parvenir et pour continuer à nous battre aux avant-postes."