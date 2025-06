Russell savait que Mercedes F1 avait le potentiel pour gagner au Canada

Après un triplé de courses en Europe difficile pour l’équipe Mercedes F1, George Russell a décroché sa première victoire de l’année au Canada hier, à Montréal.

Le Britannique, qui était parti en pole, a maitrisé le départ, la course et sa stratégie pour garder sa position à l’arrivée, devant Max Verstappen et son équipier, Kimi Antonelli.

Alors à quel point ce résultat est-il satisfaisant ?

"Oui, c’est super de remporter la victoire et de voir Kimi aussi sur le podium. Vraiment, vraiment content pour lui. Et vous savez, en tant qu’équipe, nous avons été très performants cette année. Jusqu’au dernier triplé de courses, nous avions maximisé chaque week-end de course, que ce soit la deuxième place à Bahreïn ou les autres podiums. Mais en arrivant au Canada, nous savions que nous avions le potentiel pour nous battre pour la pole et la victoire, et, au final, tout s’est joué lors du tour de qualification. Il n’y a évidemment pas eu beaucoup de changement de position en course, à part lors des arrêts, mais je suis vraiment satisfait du résultat."

Compte tenu des températures élevées, a-t-il été surpris par le rythme et la régularité de la W16 ?

"Honnêtement, je l’ai été. Il n’y a pas eu beaucoup de surchauffe des pneus, même s’il faisait chaud. L’asphalte est très lisse au Canada. Il y a des virages assez lents, donc les pneus ne sont pas trop sollicités. Je pense que nous nous attendions à une surchauffe un peu plus importante compte tenu de la température de la piste, mais nous ne nous faisons aucune illusion : cela a vraiment profité aux atouts de notre voiture, comme l’an dernier. Mais sur la plupart des circuits, nous savons que c’est un peu difficile, et c’est pourquoi c’est le premier week-end où nous sommes tous les deux sur le podium. Mais c’est formidable de voir que lorsque l’occasion se présente, nous la saisissons."

Les pneus arrière n’étaient pas trop sollicités mais était-il lui stressé avec Verstappen dans ses rétroviseurs pendant la majeure partie de la course ?

"Non. Pas vraiment. Pour être honnête, ces deux dernières semaines, évidemment, il y a eu beaucoup de bruit, après ce qui s’est passé en Espagne. Mais on met ça de côté, et on sait qu’un bon départ permet de trouver le bon rythme. Je savais que j’avais potentiellement la voiture la plus rapide en course, il fallait composer avec ça et mettre de côté tout le bruit supplémentaire. Et, bien sûr, c’était un peu difficile par moments, avec Charles et Lando en stratégie décalée, qui nous gênaient un peu. Mais dès que j’ai eu de l’air libre, j’ai pu facilement creuser l’écart. Ce n’était pas si simple, mais j’avais confiance en moi et en la voiture. Je suivais de près les progrès de Kimi, et je voyais Lando et Oscar se rapprocher à la télévision. Mais non, c’était une bonne journée, et je suis fier de moi, fier de l’équipe, surtout après cette victoire perdue il y a 12 mois."

Quelle est l’importance de cette victoire du fait qu’elle tombe le jour de la fête des Pères ?

"C’est vraiment un moment spécial de gagner le jour de la fête des Pères, car pour nous tous, nos pères ont joué un rôle crucial dans notre vie et notre carrière de pilote. Mon père était sur un circuit de karting ce dimanche avec mon neveu de huit ans, en karting, et c’est sa troisième aventure en sport automobile après moi et mon frère aîné. Et vous savez, ils sont rentrés le soir après un trajet d’environ six heures pour regarder le Grand Prix, et gagner pour lui et toute l’équipe ; c’est vraiment spécial et ça signifie beaucoup."

Plus tôt cette saison, Russell se disait prêt à se battre pour le titre mondial. Pense-t-il qu’il y ait une chance que ce soit le cas cette année ? Il a repris 12 points à Oscar Piastri, et Lando Norris n’a pas marqué.

"Honnêtement, je ne comprends pas vraiment comment Max et moi sommes si proches de ces deux-là, car ils ont clairement la voiture la plus dominante !"

"Je pense que nous avons tous les deux été très réguliers et que nous avons tiré le meilleur parti de nos packages semaine après semaine. Mais je ne les imagine pas continuer à perdre des points comme ils le font. Bien sûr, nous espérons que cela continuera ainsi, mais je ne pense pas que nous puissions nous battre pour le championnat grâce à notre vitesse pure, comme Lando l’a fait l’an dernier. Nous n’y parviendrons que si des résultats comme ceux du Canada se poursuivent ou si des événements similaires à leur accrochage se produisent."