Norris : 150 courses, un titre en vue et aucune envie de calculer

Alors qu’il s’apprête à franchir le cap symbolique des 150 Grands Prix à Las Vegas, Lando Norris aborde le sprint final du championnat avec une avance de 24 points. Entre fierté, gestion de la pression et souvenirs d’un déclic technique à Vegas l’an passé, le pilote McLaren s’est longuement livré lors de la conférence de presse du jour.

Le temps file à une vitesse vertigineuse en Formule 1. Ce week-end, sous les néons de Vegas, Norris célébrera donc son 150e départ en catégorie reine. Une longévité remarquable, entièrement dévouée à l’écurie de Woking.

"C’est fou," admet le Britannique lorsqu’on l’interroge sur ce chiffre. "C’est un grand nombre, j’égale David Coulthard pour le nombre de courses avec McLaren également. Ce n’est pas juste 150 courses en Formule 1, c’est 150 avec McLaren. Donc le Qatar sera la 151e. Je deviens le pilote ayant le plus couru pour McLaren... peu importe le terme exact. C’est cool. C’est quelque chose dont je suis assez fier. C’est un bel accomplissement."

Pour Norris, ce jalon est la concrétisation d’une ambition de toujours.

"C’est mon rêve, vous savez ? C’est mon rêve depuis que je suis gamin, donc arriver aussi loin, en faire une seule est assez incroyable, mais 150… Le temps passe vraiment vite. Mais je me souviens encore de l’Australie en 2019, je me souviens d’être sur la grille, des feux qui s’allument et de tout le reste. Donc ça ne semble pas si lointain."

Au moment de faire le bilan des hauts et des bas, le choix est vite fait pour le leader du championnat, qui peine à isoler un moment purement négatif mais n’hésite pas une seconde sur son sommet personnel.

"C’est difficile de désigner un point bas. Il y a toujours des moments difficiles dans la carrière de chacun... Silverstone cette année est probablement ma plus grande fierté, gagner à domicile," confie-t-il. "C’est la seule course de ma carrière que je voulais gagner : à la maison, à Silverstone. Mes parents étaient là, l’équipe, mes fans, les tribunes... C’était un moment qui m’a vraiment ramené à mon enfance mais qui m’a aussi fait me sentir sur le toit du monde pendant quelques minutes."

Le leader du championnat garde la tête froide

La réalité dépasse désormais le rêve d’enfant : à trois courses du but, Norris mène le championnat du monde avec 24 points d’avance. Une situation qui pourrait donner le vertige, mais qu’il aborde avec pragmatisme.

"J’apprécie certainement le moment," assure-t-il. "Tout le monde sait que mon approche reste de prendre une course à la fois, et je traiterai les choses ainsi jusqu’à la toute fin. Je profite de chaque séance, je sors en piste en essayant évidemment toujours de gagner. C’est toujours plus doux quand on finit sur le podium ou qu’on gagne la course."

Il reconnaît toutefois qu’il est parfois difficile de prendre du recul dans le feu de l’action.

"C’est dur parfois, quand vous vous battez et que vous êtes dans la position où nous sommes en tant qu’équipe, entre Oscar et moi, de parfois prendre du recul et de réaliser ce que vous êtes en train de faire. Vous oubliez ces choses parfois parce que votre esprit est tellement enfoui dans ce que vous essayez d’accomplir. Mais les moments où l’on vous le rappelle, ou quand vous prenez ce recul, c’est assez fou parce que j’ai de la chance d’être ici et encore plus de chance de pouvoir me battre pour ces positions."

Le retour sur le Strip de Las Vegas pose question, d’autant que le tracé n’a pas épargné McLaren ces deux dernières années. Norris se montre toutefois optimiste, contraint par son nouveau statut.

"Eh bien, je dois l’être. Apparemment, je n’ai plus le droit de dire que nous ne sommes pas favoris," plaisante-t-il.

"Les deux dernières années, cela a certainement été la course la plus difficile de l’année pour nous. Donc mes attentes ne sont pas au même niveau qu’au Mexique ou au Brésil, où nous avons été très performants depuis un bon nombre d’années. Mais nous avons eu une excellente année et nous avons progressé dans des domaines où nous avions du mal par le passé. Je viens certainement avec plus de confiance que les années précédentes, mais pas autant qu’avant les dernières courses. On ne sait jamais. Je viens toujours ici pour gagner."

Andrea Stella, le directeur de l’équipe, a récemment évoqué un enseignement crucial tiré du dernier relais de Norris à Vegas l’an dernier. Pressé de révéler ce détail technique, le pilote reste évasif mais confirme l’importance de cette découverte.

"Qu’est-ce que j’ai fait déjà ? Je ne sais pas si je devrais le dire ou non," hésite-t-il. "En fait, comme nous étions si mauvais, j’ai fini par essayer autant de choses que possible. Je me bats pour un titre, donc je veux en révéler le moins possible. Mais je pense que nous étions si mauvais qu’on arrive à un point où l’on tente beaucoup. J’expérimentais avec mon pilotage, mes styles de conduite, les approches de la voiture... essayer de comprendre comment la voiture aime être pilotée, car cela change chaque week-end, et avec les différents réglages."

"Cela nous a pris jusqu’à la fin de la course, le dernier relais, pour vraiment essayer de comprendre ce qui était un peu mieux. Nous avons trouvé du rythme. Même si vous regardez les données de course maintenant, vous pouvez assez facilement voir que mon dernier relais était beaucoup plus en ligne avec Ferrari, Red Bull et Mercedes. Nous semblions plus compétitifs en course. C’était juste trop peu, trop tard. Je pense que nous avons appris de cela. Ça ne veut pas dire que cette année sera géniale, mais cela nous a certainement donné une direction."

Si Norris semble extraire davantage de sa MCL39 récemment, il attribue cela à une combinaison d’évolutions techniques et de travail personnel.

"C’est difficile de ne pas faire un meilleur travail que ce que je faisais en début de saison. J’ai certainement eu du mal au début de l’année. Les choses avec la suspension avant et la direction... nous pensons que c’est mieux, que ça va nous aider et m’aider, mais ce n’est pas une garantie. Cela a aidé par moments. Si vous ne sentez rien, on le laisse juste parce qu’on pense que c’est mieux."

Mais au-delà de la technique, c’est son application qui a fait la différence.

"Je sens certainement que je fais un bien meilleur travail. Je sens que j’exécute mieux mes tours en qualifications et que je performe très bien en course – bons départs, bons re-starts, toutes ces petites choses. Mais cela ne vient pas sans le travail derrière tout ça."

Interrogé sur un éventuel déclic durant la pause estivale, Norris réfute l’idée d’une solution miracle : "J’aimerais dire oui, mais non. C’est juste une quantité constante de travail avec mon équipe pour toujours trouver des petites choses. Je lutte encore maintenant. D’un week-end à l’autre, ça change. Mexique, Austin – des sensations complètement différentes. J’ai dû hausser mon niveau plus que jamais en termes d’éthique de travail, de compréhension... et juste travailler plus que je ne l’ai jamais fait auparavant. Pas de truc magique. Juste du travail en dehors de la piste."

Sa relation avec Piastri et sa gestion de la bataille pour le titre

La dynamique avec son coéquipier Oscar Piastri fait également l’objet d’attention. Moins visible sur les réseaux sociaux, leur relation n’en est pas moins solide selon le Britannique.

"La raison pour laquelle vous voyez moins de vidéos, c’est parce que nous avons tous les deux demandé à en faire moins. Nous sommes pilotes de course. Nous voulons venir et piloter, pas faire des vidéos pour les réseaux sociaux," clarifie Norris.

"Sinon, c’est toujours pareil. Nous avons beaucoup de respect l’un pour l’autre. Quand nous sortons de la voiture, nous pouvons toujours plaisanter, nous rigolons dans nos débriefings. Je pense que c’est même mieux que jamais à bien des égards. Il est très calme, terre-à-terre, très détendu. C’est quelque chose que j’admire un peu, à quel point il est imperturbable."

Enfin, avec 24 points d’avance et la possibilité mathématique de gérer, Norris rejette catégoriquement l’idée de lever le pied.

"Non. Ce qui m’a si bien réussi les derniers week-ends, c’est d’y aller à fond, de rester hors des ennuis, hors du chaos derrière. C’est presque un pari plus sûr en termes d’attaque. Je viens ici ce week-end pour essayer de gagner. J’irai au Qatar pour essayer de gagner. Je traite toujours cela comme si je n’étais pas dans un championnat. Pour moi, c’est un autre week-end de course. Rien ne change à cause du nombre de points que j’ai."

"Je suis presque plus heureux d’avoir eu un début d’année assez merdique... Ces moments difficiles m’ont certainement permis de me concentrer, et j’ai commencé à faire beaucoup plus de travail sur toutes ces choses, ce qui m’a conduit à être dans cette position beaucoup plus forte aujourd’hui."