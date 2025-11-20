Gasly ’peut expliquer’ le regain de forme d’Alpine F1 et espère le prolonger

Pierre Gasly espère confirmer le regain de forme d’Alpine F1 ce week-end, après avoir signé de très bons résultats au Brésil il y a deux semaines. Le Français avait signé un très bon week-end à Las Vegas l’an dernier avec une qualification troisième.

Déjà quatrième sur la grille en 2023, il semble solide sur ce tracé si particulier, et il admet avec de l’humour qu’il cherchera à faire encore mieux que l’an dernier ce samedi en qualifications.

"C’est ce qu’on vise, deuxième, peut-être la première place, qui sait !" a plaisanté Gasly. "Le Brésil était un très bon week-end pour l’équipe. Tout le monde à l’usine était content. L’année a été longue et difficile, mais on sait ce sur quoi on travaille, et on est heureux de voir que tout le monde donne le maximum."

"J’étais content de récompenser l’équipe avec des points lors du Sprint et un top 10 en course, et surtout en ayant une voiture rapide. Ce week-end, les conditions seront très différentes, le circuit sera différent, on verra ce qui se passe."

Au Brésil, la principale inquiétude de Gasly était celle de réussir à comprendre pourquoi l’A525 était subitement en forme, et il pense aujourd’hui avoir compris une partie de ce regain de forme, en analysant le week-end.

"Je voulais avoir des réponses, et on peut expliquer la plupart des choses. C’est similaire à nos performances à Bahreïn, des virages similaires qui mettent en avant le comportement de la voiture. Il y a encore des choses que l’on doit creuser, mais il semble que tout soit arrivé dans la bonne fenêtre que l’on peut avoir avec ce package."

Gasly espère réussir son week-end à Las Vegas et ne pense pas encore trop aux deux derniers de la saison, qui suivront lors des deux prochains week-ends.

"On ne regarde pas trop devant nous, on n’y pense pas, on avait perdu le championnat dès le début. Le Qatar devrait nous donner plus de chances. Vegas est spécial, on ne roule jamais avec ces températures. Mais j’ai de bons souvenirs l’an dernier, on verra ce qu’on peut faire cette année."

Franco Colapinto se félicite d’avoir vu des progrès chez Alpine, et il espère que Las Vegas réussira à donner un bon cadre pour son équipe : "Je pense que, dans l’ensemble, la voiture s’est beaucoup améliorée. Le Brésil a été un pas dans la bonne direction."

"Je pense que Pierre a fait un excellent week-end et c’était très positif pour l’équipe de voir la voiture revenir dans les points, de la voir se battre pour de bonnes positions, c’était très excitant de voir qu’elle avait le rythme pour rivaliser avec les autres équipes."

"Je pense donc qu’ici, c’est un circuit très différent, très spécifique par rapport aux courses précédentes. Le bitume est également très délicat. Donc, vous savez, je ne m’attends pas vraiment à quelque chose d’extraordinaire, mais je pense que Pierre a passé un très bon week-end ici en 2024. Ça s’annonce donc bien."

"Je pense que nous nous sommes beaucoup améliorés par rapport au Mexique et à Austin, et que nous avons fait de bons progrès dans la bonne direction. Voyons donc où nous en sommes. Mais oui, bien sûr, j’ai hâte de voir ce que nous pouvons faire ici."