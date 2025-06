Newey attire les talents en masse chez Aston Martin F1

L’effet Adrian Newey est déjà à l’œuvre chez Aston Martin F1, selon l’ambassadeur de l’équipe, Pedro de la Rosa.

L’Espagnol, ancien pilote de Formule 1, ne parle pas de performances en piste, car les contributions de Newey à la voiture de 2025 ont été et resteront plus que minimes.

De la Rosa affirme plutôt que des ingénieurs talentueux commencent à affluer vers l’écurie basée à Silverstone.

"Le changement est considérable !"

"Depuis l’annonce de l’arrivée de Newey, un changement radical s’est opéré. De plus en plus de personnes souhaitent travailler chez Aston Martin, issues d’autres équipes, certes, mais surtout d’universités."

"Personne n’aurait imaginé cela, mais cela se produit parce que les jeunes ingénieurs souhaitent travailler avec de véritables experts pour apprendre plus rapidement."

"C’est quelque chose qu’on n’apprécie pas toujours, car nous considérons toujours Adrian Newey comme celui qui construit des voitures gagnantes. Mais pour nous, voir la nouvelle génération qui souhaite travailler avec lui est également très important, car elle représente l’avenir d’Aston Martin."

"Parfois, nous nous concentrons sur les grands noms, mais les équipes gagnent grâce à tout : les grands noms, mais aussi les héros méconnus qui occuperont un jour ce poste."

Il est intéressant de noter que de la Rosa a également révélé que, bien que Honda fournisse toujours des moteurs à Red Bull, le constructeur japonais travaille déjà "7 jours sur 7" avec Aston Martin sur le projet 2026.

"Nous travaillons avec Honda au quotidien. Luca Furbatto, notre responsable du design, travaille avec Honda tous les jours."

"Nous avons conçu une boîte de vitesses nous-mêmes pour la première fois, et elle doit être parfaitement adaptée au moteur. L’échange d’informations entre Aston Martin et Honda est quotidien, et nombre de nos ingénieurs se rendent chez Honda, tandis que d’autres ingénieurs Honda viennent à l’usine."

"Pour l’instant, il est difficile de distinguer qui vient d’Aston Martin de qui vient de Honda, car nous travaillons dans la même équipe."

L’ancien pilote de F1 Ralf Schumacher, qui a provoqué la colère de Red Bull avec ses dernières critiques sur Christian Horner, estime que l’effet inverse de celui décrit par de la Rosa se produit actuellement à Milton Keynes.

"En réalité, ce ne sont pas seulement des employés importants qui ont quitté Red Bull à cause de Christian Horner. Il y a aussi des ingénieurs talentueux qui ne veulent pas rejoindre Red Bull tant que Horner est aux commandes."

"Max Verstappen devrait également y réfléchir pour son avenir," conclut Schumacher.