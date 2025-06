Hamilton décrochera-t-il un 8e titre ? La pression est sur Ferrari pour 2026

Les espoirs de Lewis Hamilton de décrocher un huitième titre mondial restent minces.

C’est le point de vue de l’ancien pilote de Formule 1 David Coulthard, après un premier tiers de saison 2025 décevant pour Hamilton chez Ferrari.

"J’ai toujours eu le sentiment que Lewis avait développé une relation privilégiée et une loyauté envers Mercedes. J’étais donc totalement perplexe lorsque j’ai appris son départ."

"C’était un peu comme le retour de Michael (Schumacher) en Formule 1 chez Mercedes, malgré son héritage impressionnant chez Ferrari. Mais au final, c’est le parcours de Lewis, son histoire, le livre qu’il écrit."

"Peut-être gagnera-t-il un Grand Prix, peut-être un championnat – ou peut-être pas."

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait personnellement qu’Hamilton prendrait sa retraite après avoir été octuple champion du monde, Coulthard a admis : "Non, on ne dirait pas."

"Il a certainement imaginé quelque chose de différent de ce qui s’est passé jusqu’à présent."

Cependant, bien que particulièrement pessimiste après le récent GP d’Espagne, Hamilton insiste sur le fait qu’il fait encore tout son possible pour améliorer sa Ferrari. Et il met la pression sur son équipe.

"Nous avons un simulateur fantastique à Maranello," confie le pilote britannique aujourd’hui. "Depuis mon arrivée, j’ai suggéré des pages et des pages de choses que je jugeais nécessaires."

"Et nous y travaillons. Nous travaillons constamment à nous améliorer, et l’équipe a déjà fait des progrès."

Coulthard, cependant, n’est pas le seul consultant à être pessimiste quant aux chances de succès d’Hamilton en rouge. Nombreux sont ceux qui pointent du doigt Frédéric Vasseur, estimant que les jours du Français chez Ferrari pourraient également être comptés.

Vasseur a admis que McLaren semble hors de portée en 2025 mais "nous voulons continuer à réduire l’écart avec McLaren petit à petit. Je ne sais pas si nous gagnerons dans un, deux ou trois mois. Je ne peux rien promettre aux fans, si ce n’est que nous nous donnerons à 200 %, que nous attaquerons comme des fous, même si les autres ne dorment pas."

Quant à sa position à la tête de la légendaire écurie Ferrari, Vasseur semble serein.

"Je viens d’avoir 57 ans. Il n’y a pas de défi plus grand ni plus gratifiant sur la grille que d’être directeur d’équipe chez Ferrari. En même temps, il n’y a probablement pas de poste plus exposé que le mien, mais j’adore travailler avec l’équipe et les pilotes, et nous avons un excellent esprit d’équipe."

Hamilton, cependant, a déclaré à Barcelone que l’équipe devrait déjà envisager de consacrer toutes ses ressources au projet de nouvelle F1 pour 2026, même si quelques évolutions arriveront encore pour la SF-25.

"Nous allons repartir de zéro. C’est passionnant pour tout le monde," répond Vasseur.

"Ce sera un défi totalement nouveau ; je ne me souviens d’aucun événement comparable en F1. Et il est impossible d’avoir une référence par rapport aux autres."