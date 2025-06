Mercedes F1 compte sur ses évolutions pour relever le ’défi différent’ du Canada

Mercedes F1 veut rebondir après un difficile triplé de courses, durant lequel l’équipe n’a inscrit que 18 points. James Allison, le directeur technique de l’équipe, rappelle que ce tracé a souvent réussi à ses troupes, que les monoplaces de Brackley y sont souvent à l’aise, et il espère que les évolutions apportées seront efficaces.

"C’est un circuit où nous avons eu tendance à trouver nos marques relativement bien dans le passé. J’ai donc hâte d’y être. Nous avons un ou deux nouveaux éléments à emporter avec nous et nous verrons comment nous nous débrouillerons" a déclaré Allison.

Alors que la W16 est très peu à l’aise sur une piste chaude, l’ingénieur britannique est impatient de voir les performances de la voiture sur un tracé qui devrait être plus frais, mais où il faudra réussir à gérer la température entre l’avant et l’arrière.

"Nous verrons comment nous nous en sortirons. Mais je pense que plus que la température absolue, c’est la nature différente du défi à Montréal qui est importante. C’est un circuit où il est relativement plus difficile d’amener les essieux avant et arrière à la bonne température l’un par rapport à l’autre."