Neuvième, Sainz se félicite d’une qualification ’sans erreur’ à Austin

Carlos Sainz sera neuvième au départ de la course à Austin, après un chrono solide qui lui a permis de se placer en cinquième ligne. Le pilote Williams est heureux d’une séance durant laquelle il n’a pas commis d’erreur dans ses tours rapides.

Celui qui voulait battre Oliver Bearman et se hisser au niveau des Ferrari et d’Andrea Kimi Antonelli voudra aussi faire attention à Fernando Alonso en course, mais il espère progresser.

"De très bons tours aujourd’hui encore, chaque tour de qualification s’est fait sans erreur, et très solide. Malheureusement, on n’a pas réussi à atteindre la septième ou huitième place que l’on visait, on a encore des faiblesses en qualifications et des forces en course, donc j’espère récupére ces places demain" a déclaré Sainz.

"On va viser de remonter de quelques places demain, ce sera notre objectif. Nos compétiteurs directs sont Ollie et Fernando, on se bat avec eux, et l’on verra ce que font Antonelli et les Ferrari, mais je suis confiant pour la course."

Alex Albon a commis une erreur dans son premier tour de Q1 et a ensuite raté son deuxième tour, en dépassant les limites de piste. Il assume la responsabilité de sa 19e place sur la grille, qu’il attribue aussi à des changements de dernière minute sur sa voiture.

"Une erreur de ma part, il n’y a personne d’autre à blâmer, à part moi. On a trouvé un problème avec la voiture, on l’a réglé, mais la voiture était différente" a déclaré le pilote thaïlandais.

"Le premier tour après cela m’a obligé à comprendre pourquoi les virages étaient différents. On n’a pas beaucoup de tours pour le faire. J’ai fait une erreur, mais je me mettais dans le rythme avec cette nouvelle voiture, pour le dire ainsi."