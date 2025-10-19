Russell ’se contente’ de la quatrième place, Antonelli ’espérait mieux’

George Russell a signé le quatrième temps des qualifications à Austin, et il sera donc en deuxième ligne aux côtés de Charles Leclerc au départ. Le pilote Mercedes F1 aurait aimé faire mieux, mais il reconnait que c’était difficile d’effectuer un tour plus rapide.

"Frustrant, mais la vérité est que j’étais heureux de mon tour en franchissant la ligne. Il y aurait pu avoir plus de potentiel mais c’est le cas pour tout le monde, surtout sur un circuit comme celui-ci. Je m’en contente, demain sera une nouvelle journée et on a vu que tout est possible au premier virage" a déclaré Russell.

"Le Sprint a fini par ne durer que dix tours, on a 50 tours demain, et on n’a pas vu McLaren. Je ne dirais pas que j’ai une confiance colossale pour demain mais nous ne sommes pas dans une mauvaise situation."

Andrea Kimi Antonelli est septième sur la grille et déplore quelques problèmes qui lui ont coûté du temps dans ses deux tours rapides en Q3 : "Au premier tour, le DRS ne s’est pas ouvert, j’ai fait toute la ligne droite sans et j’ai perdu quelques dixièmes."

"Dans le dernier tour, les pneus avant ne fonctionnaient pas vraiment et j’ai eu des difficultés avec le sous-virage. J’espérais mieux mais j’ai hâte d’être à demain" a déclaré Antonelli, qui explique ce qui a été fait sur sa W16 après le Sprint.

"On n’a pas changé grand chose, juste essayé d’avoir une voiture constante. On a aussi regardé pour demain car le vent va changer et ça va affecter l’équilibre. On voulait donc une bonne voiture en qualifications, tout en la préparant pour demain."