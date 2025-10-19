Tsunoda est ’frustré’ car il pense qu’il pouvait viser la Q3 sans être gêné

Yuki Tsunoda a été éliminé en Q2 au Grand Prix des Etats-Unis, et il prendra le départ de la course en 13e position à Austin. Le pilote Racing Bulls se plaint d’avoir été gêné alors qu’il est convaincu que son rythme était bon.

Il note un souci avec Pierre Gasly, et un autre avec Liam Lawson. Mais quand le Japonais s’est plaint, le Néo-Zélandais était quant à lui sorti du virage avant même que la Red Bull derrière lui n’atteigne le point de corde, ce qui relativise l’impact de cette gêne.

"J’étais confiant, mais mon dernier tour en Q2 a été compliqué. Tout allait très bien jusqu’à ce que je sois pris dans le trafic. J’ai été bloqué par Liam et l’Alpine, j’avais l’impression que Pierre était dans le chemin, il y a peut-être eu un problème de communication de leur côté" déplore Tsunoda, notant que c’est "habituel" de la part du Néo-Zélandais.

"Sans cela, je pense que j’aurais pu me qualifier pour la Q3. J’ai l’impression de ne pas pouvoir faire de qualifications normales pour le moment, ce qui est vraiment frustrant, car la voiture semble performante."

"J’ai senti que la voiture avait un bon potentiel, c’est donc dommage que le dernier tour ne se soit pas bien passé. Le point positif pour demain, c’est que j’avais le rythme de course lors du Sprint et que j’ai montré que je pouvais remonter dans le peloton si je prenais les bons risques."