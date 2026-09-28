’La médiocrité est absolue’ : la presse italienne étrille Ferrari

La pression monte de nouveau autour de Ferrari après un Grand Prix d’Azerbaïdjan décevant, avec une presse italienne qui s’interroge désormais ouvertement sur l’état d’esprit de Lewis Hamilton, le leadership de Fred Vasseur et, plus largement, la direction suivie par la Scuderia. Après l’optimisme suscité par une première moitié de saison encourageante, les résultats récents ont ravivé les critiques, tandis que Hamilton lui-même ne cache plus ses doutes sur la capacité de Ferrari à rapidement inverser la tendance.

La quatrième place de Charles Leclerc et la sixième de Hamilton à Bakou n’ont fait qu’accentuer cette impression. Ferrari avait pourtant placé une voiture en première ligne avec Leclerc, mais le Monégasque accusait huit dixièmes de seconde sur la Mercedes de George Russell en qualifications.

En course, la hiérarchie s’est encore davantage imposée. Russell s’est offert la victoire, Red Bull a placé Max Verstappen et Isack Hadjar sur le podium tandis que Ferrari n’a jamais véritablement été en mesure de se mêler à cette lutte.

Une situation qui commence à peser sur l’atmosphère autour de l’équipe.

Dans le Corriere della Sera, le journaliste Giorgio Terruzzi s’est notamment intéressé à l’attitude de Hamilton après la course de Bakou.

Le Britannique s’était montré particulièrement peu loquace lorsqu’il avait été interrogé sur la place actuelle de Ferrari dans la hiérarchie, refusant notamment de s’attarder sur la question de savoir si la Scuderia disposait désormais de la quatrième monoplace la plus rapide.

Pour Terruzzi, quelque chose semble désormais s’être "cassé" chez le septuple champion du monde.

"Dans les interviews après course, il ressemblait au Räikkönen de la grande époque. Il n’a absolument aucune envie de parler. Mais il dit qu’il n’a aucune envie d’être ailleurs. Quelque chose ne va pas dans l’humeur de Hamilton."

Le journaliste italien rapporte également que les informations provenant de Maranello donnent lieu à plusieurs interprétations contradictoires de la situation.

Parmi celles-ci figurent des affirmations selon lesquelles Hamilton et son entourage seraient devenus de plus en plus exigeants et frustrés envers certains membres de l’équipe Ferrari présents sur les Grands Prix.

Une évolution que Terruzzi replace dans le contexte des ambitions affichées par le Britannique au début de sa deuxième saison avec la Scuderia.

"Lewis était convaincu qu’il se battait pour le titre, son huitième, à 41 ans. Il avait remis Leclerc à sa place grâce aux résultats. Il méritait le statut de pilote numéro un, un rôle qui a toujours été le sien. Cela ne se passe absolument pas comme cela."

Après une première partie de saison nettement plus favorable à Hamilton, la dynamique interne s’est effectivement inversée au cours des dernières semaines. Leclerc a terminé devant son équipier lors de cinq des sept derniers Grands Prix, renforçant les interrogations autour de la trajectoire prise par Hamilton depuis le milieu de la saison.

Le pilote Ferrari ne cherche lui-même pas à minimiser les difficultés rencontrées. Après Bakou, Hamilton a reconnu qu’il n’existait pas un problème unique qu’il suffirait de résoudre pour remettre la SF-26 au niveau de ses principales concurrentes.

Plusieurs domaines doivent progresser et, après avoir observé les performances de Mercedes et Red Bull en Azerbaïdjan, il ne se montre pas particulièrement optimiste pour les deux prochaines courses.

"Ce n’est pas simplement un seul problème. Il y a beaucoup d’aspects différents que nous devons améliorer. Et je ne sais pas si les prochaines courses en Malaisie et à Singapour seront beaucoup meilleures pour nous. Lorsque je vois la puissance des autres ici à Bakou, je ne suis pas certain que nous allons franchir une étape."

Ces déclarations interviennent alors que Leclerc a lui aussi demandé à Ferrari de réagir rapidement.

Le Monégasque estime notamment que McLaren et Red Bull ont récemment progressé grâce à leurs évolutions, tandis que Ferrari n’a pas réussi à franchir une étape équivalente. La Scuderia dispose encore de nouveautés à introduire, mais les deux pilotes semblent désormais partager le constat d’un retard qu’il devient urgent de combler.

Trois lettres qui alimentent les interrogations autour de Vasseur

La pression ne concerne toutefois plus seulement les performances de la monoplace. L’avenir et le leadership de Vasseur continuent également d’alimenter les discussions en Italie, notamment dans un contexte où Christian Horner a ouvertement affiché son intérêt pour Ferrari.

La Gazzetta dello Sport a ainsi retenu une réponse particulièrement brève donnée par Hamilton lorsqu’il lui a été demandé s’il avait toujours confiance en Vasseur.

Le Britannique s’était contenté de répondre : "Oui."

Le quotidien italien a résumé la séquence avec un titre évocateur : "Avez-vous confiance en Vasseur ? Hamilton répond sèchement : ’Oui’. Et c’est tout... Trois lettres, mille doutes chez Ferrari."

Cette interprétation s’inscrit dans un climat général de plus en plus critique autour de Maranello. Dans Quotidiano, Leo Turrini estime ainsi que les difficultés de Ferrari ne peuvent pas être ramenées à Hamilton, Leclerc ou Vasseur individuellement.

Selon lui, le problème est beaucoup plus profond et concerne actuellement l’ensemble de l’organisation. Il souligne notamment une statistique devenue particulièrement préoccupante pour la Scuderia : Ferrari n’est plus montée sur le podium depuis cinq Grands Prix.

"Actuellement, les Rouges sont au plus bas. La médiocrité est absolue et n’a absolument rien de doré. Ferrari n’a pas posé un pied sur le podium depuis cinq courses. La résignation a pris le dessus à Maranello."

Turrini s’est également intéressé à la possibilité d’une arrivée de Horner. L’ancien directeur de Red Bull a récemment déclaré que Ferrari constituait la seule équipe pour laquelle il envisagerait de revenir à un rôle traditionnel sans nécessairement disposer d’une participation au capital.

Mais pour le journaliste italien, changer de dirigeant ne suffirait pas nécessairement à résoudre les problèmes de la Scuderia.

"Afin d’éviter tout malentendu, s’il devait un jour arriver à Maranello, Chris Horner découvrirait rapidement que la tâche est sacrément difficile."

Villeneuve pointe également la rivalité Hamilton-Leclerc

Jacques Villeneuve considère pour sa part qu’un autre élément contribue à la tension observée chez Ferrari : la dynamique entre ses deux pilotes.

Le champion du monde 1997 estime que Hamilton et Leclerc accordent une importance particulièrement importante à leur confrontation directe.

"Ils réagissent très fortement lorsqu’ils sont battus par leur équipier, beaucoup plus que dans n’importe quelle autre équipe. On a l’impression que, pour eux, il est plus important d’être devant son équipier que d’être en pole position. C’est vraiment un équilibre étrange qu’ils ont en interne là-bas."