Aston Martin F1 renonce à transformer davantage son AMR26

Aston Martin ne prévoit plus d’introduire d’évolution majeure sur son AMR26 d’ici à la fin de la saison 2026. Après une campagne particulièrement difficile, qui n’a rapporté que trois points et laisse l’équipe devant la seule Cadillac au championnat constructeurs, la structure de Silverstone concentre désormais son travail sur des améliorations beaucoup plus ciblées. L’allègement progressif de la monoplace constitue notamment l’un des derniers leviers exploités pour gagner de la performance sans avoir recours à un nouveau package aérodynamique conséquent.

La saison d’Aston Martin est jusqu’à présent très éloignée des ambitions affichées avant son lancement. L’équipe évolue régulièrement au fond de la seconde moitié du peloton et peine à transformer les rares signes de progrès de l’AMR26 en résultats.

Un important ensemble d’évolutions avait été introduit plus tôt dans l’année lors du Grand Prix de Hongrie. Celui-ci restera finalement le seul package majeur apporté sur la monoplace cette saison.

Mike Krack, responsable des opérations piste d’Aston Martin, a confirmé qu’Enrico Cardile, directeur technique de l’équipe, avait clairement fixé la direction à suivre pour les dernières manches.

De petites modifications resteront possibles si les données obtenues en soufflerie mettent en évidence des gains accessibles, comme cela avait déjà été le cas à Monza. Mais il ne faut plus attendre de transformation importante de l’AMR26.

"Enrico a été très clair sur le fait que nous n’apporterons plus de gros package d’évolutions."

"Mais si nous obtenons des enseignements dans la soufflerie qui nous permettent de réaliser de petits progrès, comme nous l’avons fait à Monza, avec quelques petites modifications sur le fond plat ou sur les déflecteurs, ce genre de choses, alors nous continuerons à le faire. Mais je ne pense pas que nous aurons encore un très, très gros package."

À Bakou, les progrès de l’AMR26 ne reposaient donc pas sur une importante évolution aérodynamique.

Aston Martin avait plutôt concentré ses efforts sur une réduction significative du poids de sa monoplace, ce qui doit lui permettre d’améliorer naturellement ses performances, notamment dans les virages. L’équipe est parvenue à se rapprocher encore un peu plus de la limite réglementaire.

Krack insiste toutefois sur le caractère progressif de ce travail. Contrairement à un nouvel ensemble aérodynamique, dont les effets peuvent être immédiatement visibles, les gains obtenus grâce à l’allègement se sont accumulés au fil des Grands Prix.

"À Bakou, nous avions de nouveau une voiture plus légère. Une voiture plus légère est une voiture plus rapide. Nous avons réussi à réduire encore davantage le poids et nous nous rapprochons de la limite, ce qui est une bonne chose, une très bonne chose. C’est de la performance gratuite. Les changements ont été progressifs d’une course à l’autre, donc nous n’avons pas constaté un impact énorme d’un seul coup."

"Mais vous devez faire confiance aux simulations pour savoir quel effet cela produit. Cela influence les pneumatiques et beaucoup d’autres aspects, donc je suis très satisfait que nous ayons réussi à y parvenir. Il faut également compenser le fait que les voitures ont tendance à prendre du poids au cours d’une saison en raison des réparations et des améliorations apportées à la fiabilité."

"C’est pourquoi vous essayez de concevoir la voiture, ou de continuer à la développer, afin de créer une certaine marge et de descendre largement sous la limite pour pouvoir gérer tout cela. C’est quelque chose qui ne s’arrête jamais."

L’importante évolution introduite en Hongrie avait pourtant permis à Aston Martin de franchir une étape en matière de performance. Elle n’a cependant pas suffi à résoudre les difficultés de l’équipe. Le Grand Prix de Hongrie reste même la dernière épreuve lors de laquelle les deux AMR26 ont vu le drapeau à damier.

Depuis, Aston Martin a continué à connaître des problèmes qui l’ont empêchée de capitaliser pleinement sur les progrès réalisés. La difficulté consiste également à déterminer précisément quelle part d’une amélioration des performances provient du développement de sa propre monoplace et quelle part résulte simplement de l’évolution des adversaires.

Pour Krack, cette notion de performance relative complique considérablement l’analyse des évolutions.

"Au bout du compte, la piste ne fait que valider les essais que vous réalisez à l’usine sur les bancs et dans les simulations."

"Donc tout cela fonctionne. Parfois, vous pensez être moins compétitif ou davantage compétitif, et vous faites souvent directement le lien avec de nouvelles pièces ou d’anciennes pièces. Mais vous ne devez pas oublier que celui auquel vous vous comparez change également. Les autres modifient aussi leurs voitures."

"Donc vous vous comparez à eux et vous ne savez pas toujours réellement : ’Est-ce qu’ils ont progressé ou est-ce que nous allons moins vite ?’ Effectuer cet exercice demande beaucoup de temps. Cela se fait à l’usine, pas sur le circuit. Il faut donc toujours analyser les choses avec beaucoup de soin."