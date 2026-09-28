Après ses propos très durs, Norris présente ses excuses à Colapinto

Lando Norris est revenu sur ses déclarations particulièrement sévères à l’encontre de Franco Colapinto après leur accrochage au Grand Prix d’Azerbaïdjan. Deux jours après avoir estimé que certains pilotes "ne devraient pas être en Formule 1" et réclamé une suspension à la suite de l’accident ayant également impliqué Pierre Gasly, le champion du monde en titre a reconnu être allé trop loin. Le Britannique a personnellement contacté Colapinto pour lui présenter ses excuses et assure que les deux hommes ont depuis tourné la page.

La colère de Norris avait éclaté immédiatement après son abandon à Bakou. Lors de la relance suivant l’intervention de la voiture de sécurité, Colapinto avait provoqué un important blocage de roues en tentant de s’engouffrer à l’intérieur du premier virage.

Le pilote Alpine avait alors percuté son équipier Gasly, dont la monoplace était ensuite entrée en contact avec la McLaren de Norris. Les trois pilotes avaient été éliminés à 15 tours de l’arrivée.

À chaud, Norris n’avait pas mâché ses mots. "Au bout du compte, j’ai simplement été sorti de la course. Donc, pour être honnête, il y a certains pilotes qui ne devraient pas être en Formule 1."

Le Britannique était allé plus loin en estimant que Colapinto devait être suspendu une course, voire banni de la F1, pour avoir provoqué l’accident. Ses déclarations avaient rapidement pris une ampleur importante, particulièrement en Argentine, où elles avaient provoqué de nombreuses réactions autour du pilote Alpine.

Deux jours après la course, Norris a toutefois reconnu que sa réaction avait dépassé ce qu’il considérait lui-même comme acceptable.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le pilote McLaren a annoncé avoir personnellement écrit à Colapinto.

"Un week-end globalement difficile à Bakou et, évidemment, une fin de course prématurée et décevante."

"Après la course, j’ai envoyé un message à Franco pour m’excuser des commentaires que j’ai faits et que je n’aurais tout simplement pas dû faire. Je sais que je dois faire mieux et les émotions étaient très fortes, mais ce n’est pas une excuse : j’ai eu tort. J’ai moi-même commis des erreurs au fil des années et je sais que cela fait vraiment partie de la course et du fait de se battre à la limite."

"Franco et moi sommes parvenus à une bonne compréhension, nous sommes toujours de bons amis et nous avons tous les deux hâte de reprendre la compétition ce week-end."

Le revirement de Norris intervient après deux jours particulièrement agités. Ses propos avaient notamment provoqué une forte réaction parmi une partie des supporters argentins de Colapinto, alimentant une nouvelle polémique sur les réseaux sociaux.

Dans un nouveau post sur Instagram ce matin, Flavio Briatore a de nouveau qualifié la manœuvre de son pilote de "très mauvaise", tout en présentant ses excuses à Norris et à McLaren.

"Je suis déçu du résultat du Grand Prix d’Azerbaïdjan, car nous avons perdu des points précieux. Je suis vraiment désolé pour l’équipe et pour Pierre... Je présente également mes excuses à Lando et à McLaren pour avoir gâché leur course."

"Je sais que Franco en a assumé l’entière responsabilité, comme il se doit. Nous devons maintenant aller de l’avant et veiller à ce que ce genre de situation ne se reproduise plus à l’avenir."

Ces excuses de Norris et Briatore, publiées dans des timings quasiment similaires, pourront-elles calmer les fans argentins sur les réseaux sociaux ?