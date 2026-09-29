’Je pleure toute seule’ : la confidence très émouvante de Corinna Schumacher

Plus de trois décennies après le premier titre mondial de Michael Schumacher, Corinna Schumacher a partagé plusieurs souvenirs particulièrement personnels de son mari à l’occasion d’un nouveau documentaire consacré à la saison 1994 du septuple champion du monde. Alors que la famille continue de préserver strictement sa vie privée depuis l’accident de ski subi par l’Allemand en 2013, elle évoque notamment une chanson toujours chargée d’émotion, le courrier parfois insolite envoyé par ses admirateurs et le lien qui les unit depuis toutes ces années.

Michael Schumacher n’a plus été vu publiquement depuis son grave accident de ski survenu en 2013, lors duquel il avait subi d’importantes blessures à la tête.

Depuis, sa famille a toujours choisi de préserver très strictement sa vie privée et très peu d’informations concernant son état ont été rendues publiques.

Le nouveau documentaire Netflix, intitulé "Schumacher ’94 : The Birth of a Legend", ne revient d’ailleurs pas sur son état actuel. Il se concentre sur la saison 1994, celle du premier des sept titres mondiaux remportés par l’Allemand en Formule 1.

Corinna Schumacher y intervient cependant pour partager plusieurs souvenirs personnels.

Parmi eux figure "Rush Rush", chanson de Paula Abdul sortie quelques années avant le premier sacre mondial de Schumacher.

Le morceau était associé à une période particulière de leur relation et continue, aujourd’hui encore, à provoquer une réaction très forte chez Corinna lorsqu’elle l’entend.

"C’était notre chanson à l’époque. Lorsque je l’entends aujourd’hui et que je suis dans la voiture, je pleure toute seule."

Le documentaire revient également sur la popularité grandissante de Schumacher au début de sa carrière.

Avec ses premiers succès en Formule 1 puis sa lutte pour le titre mondial, l’Allemand recevait énormément de courrier de la part de ses supporters.

Corinna se souvient notamment d’une jeune admiratrice particulièrement assidue, dont les envois avaient fini par donner naissance à une expression régulièrement employée par Schumacher.

"Il en recevait énormément. Il y avait aussi une jeune fille qui envoyait toujours des sous-vêtements avec son courrier. Elle s’appelait Jutta. À un moment donné, ’Allez, Jutta !’ est devenu son expression habituelle."

Ces anecdotes offrent un aperçu plus léger d’une époque où Schumacher devenait progressivement l’une des figures majeures de la Formule 1 mondiale.

Si le documentaire n’aborde pas directement l’état de santé actuel de Schumacher, Corinna y livre également quelques mots sur la relation qui les unit et sur les émotions qu’elle ressent toujours.

"Mon cœur battait pour lui lorsqu’il gagne. Et lorsqu’il perdait. Mon cœur est toujours là pour lui. Lorsque vous êtes avec quelqu’un que vous avez hâte de retrouver chaque jour, c’est merveilleux."

Le documentaire replace ces témoignages dans le contexte de 1994, année qui marque le véritable basculement de la carrière de Schumacher.

Au volant de la Benetton, l’Allemand s’était retrouvé engagé dans une lutte particulièrement intense avec Damon Hill pour le titre mondial.

Le championnat s’était finalement décidé lors d’un dénouement controversé à Adélaïde. Schumacher avait décroché son premier titre après son accrochage avec Hill, concluant une saison qui allait marquer le début d’une carrière historique.

Schumacher avait confirmé dès la saison suivante en remportant un deuxième titre consécutif avec Benetton en 1995. Il avait ensuite effectué le transfert majeur de sa carrière en rejoignant Ferrari pour la saison 1996.

L’objectif était alors considérable : ramener la Scuderia au sommet du championnat du monde. Le projet allait demander plusieurs années avant de porter pleinement ses fruits.

En 1999, Schumacher était encore engagé dans la bataille lorsque son accident au Grand Prix de Grande-Bretagne lui avait occasionné une fracture de la jambe. Cette blessure l’avait tenu éloigné des circuits pendant plusieurs mois, même s’il avait réussi à revenir avant la fin de la saison.

Le véritable tournant intervient en 2000. Après une lutte contre Mika Häkkinen et McLaren, Schumacher remporte enfin son premier championnat du monde sous les couleurs de Ferrari.

Ce titre ouvre alors l’une des périodes de domination les plus marquantes de l’histoire de la Formule 1. Schumacher et Ferrari conservent leur couronne en 2001, puis en 2002, 2003 et 2004. Avec cinq titres consécutifs pour la Scuderia, l’Allemand porte son total personnel à sept championnats du monde.

Schumacher quitte une première fois la Formule 1 à la fin de la saison 2006.Sa retraite ne sera cependant pas définitive. En 2010, l’Allemand effectue son retour avec Mercedes, qui vient de reprendre l’équipe Brawn GP championne du monde.

Cette seconde partie de carrière ne connaîtra pas les mêmes succès que ses années Benetton et Ferrari. En trois saisons avec Mercedes, Schumacher ne montera qu’une seule fois sur le podium, à Valence en 2012. Il met finalement un terme définitif à sa carrière en Formule 1 à la fin de cette même saison.

Son accident de ski intervient l’année suivante, fin 2013. Depuis, sa famille maintient une confidentialité presque totale autour de sa vie privée et de son état.