McLaren stoppe son développement et concentre tous ses efforts sur sa F1 de 2027

McLaren a désormais officiellement basculé l’essentiel de ses ressources vers sa monoplace 2027, alors que sept ou huit Grands Prix restent encore à disputer cette saison. Andrea Stella a confirmé ce changement de priorité après un nouveau week-end sans point à Bakou, où les limites de la MCL40 ont été particulièrement exposées. Quelques évolutions apparaîtront encore sur la voiture actuelle, mais uniquement parce que leur conception avait déjà été validée avant que l’usine ne concentre ses efforts sur la saison prochaine.

Cette décision intervient seulement quelques jours après que Rob Marshall, directeur technique de McLaren, avait indiqué que l’équipe n’avait pas l’intention de ralentir le développement de la MCL40 tant que des victoires resteraient accessibles.

"Avec la continuité réglementaire pour la saison prochaine et une concurrence si serrée aux avant-postes, notre motivation à continuer de développer la voiture reste intacte," disait-il avant le début du week-end à Bakou.

"Nous devons concilier cela avec le travail sur la voiture de l’année prochaine, mais notre attention immédiate se porte sur la livraison de performances accrues et la lutte pour de nouvelles victoires en 2026, tout en capitalisant sur tout ce que nous apprenons."

"Nous nous attendons à ce que n’importe laquelle des quatre meilleures équipes soit capable de gagner, le peloton de chasse se rapprochant également, et nous espérons être fermement dans la lutte aux avant-postes."

McLaren a justement apporté en Azerbaïdjan son plus important ensemble d’évolutions de la saison, avec l’espoir de franchir une dernière étape dans une saison 2026 qui l’a vu derrière Mercedes et Ferrari une bonne partie du temps.

Le week-end de Bakou s’est conclu sans le moindre point pour l’équipe championne du monde en titre en raisons de sorties de piste pour ses deux pilotes, pour la troisième fois cette année. Et si de nouvelles pièces vont encore arriver au cours des prochaines manches, elles ne refléteront plus un développement actif de la MCL40.

Stella a confirmé que les ressources de l’usine étaient désormais tournées vers le prochain projet. Les éléments qui apparaîtront encore sur la MCL40 au cours des prochaines semaines correspondent simplement à la fin du cycle de développement déjà engagé avant cette transition.

"Il reste une série de pièces qui vont arriver sur les circuits, donc nous verrons encore quelques nouveautés apparaître sur la MCL40. Mais à l’heure où nous parlons, tous nos efforts sont déjà concentrés sur la voiture de l’année prochaine, et ce que nous voyons arriver en piste actuellement est le résultat de pièces dont la production a été lancée il y a quelques semaines."

McLaren devra donc essentiellement terminer les huit dernières manches de la saison avec une base technique désormais figée, hormis ces dernières nouveautés déjà programmées.

Cette décision prend une dimension particulière après Bakou, où les difficultés de l’équipe ne peuvent pas uniquement être attribuées aux circonstances de course.

Stella a décrit le jour de course comme "très frustrant" et reconnu que McLaren avait "payé certaines limites fondamentales de notre package sur ce type de circuit".

La MCL40 a notamment souffert dans les longues portions à pleine charge du circuit urbain. Pour Stella, cette faiblesse a profondément modifié la course de ses pilotes.

"Nous avons rencontré des problèmes et commis quelques erreurs, mais je pense aussi que nous avons payé le prix de certaines limites fondamentales de notre package sur ce type de circuit. Nous n’étions pas assez rapides en virage, mais surtout, nous manquions de vitesse en ligne droite. Cela a constamment exposé nos pilotes aux attaques, les obligeant à passer leur course à surveiller leurs rétroviseurs plutôt qu’à réfléchir à la manière de progresser en piste."

Norris avait lui-même insisté sur ce problème après la course, expliquant qu’il lui était quasiment impossible de lutter correctement tant ses adversaires disposaient d’un avantage en vitesse de pointe.

Selon Stella, aucune cause unique ne permet toutefois d’expliquer ce déficit. La traînée aérodynamique de la MCL40 a joué un rôle, tout comme le choix des rapports de boîte de vitesses pour un tracé où la vitesse maximale occupe une importance inhabituelle.

McLaren a également étudié les données de Mercedes afin de comparer les performances de son groupe propulseur. Cette analyse a montré que celui de McLaren "n’était pas optimisé" pendant la course.

L’équipe avait en revanche réussi à se rapprocher du plein potentiel de son groupe propulseur pendant les qualifications. L’association de ces différents facteurs a donc particulièrement pénalisé la MCL40 en conditions de course, expliquant en partie pourquoi les pilotes McLaren ont eu autant de difficultés à défendre leurs positions.

Tout n’a cependant pas été négatif à Bakou. Le nouveau package aérodynamique introduit par McLaren visait notamment à améliorer les performances de la MCL40 dans les virages lents. Sur ce point, les nouvelles pièces ont fonctionné conformément aux attentes de l’équipe.

Une partie de ces éléments a malheureusement été endommagée lors de l’accident de Norris. Le Britannique a été éliminé après la relance suivant l’intervention de la voiture de sécurité lorsque Franco Colapinto a bloqué ses roues au premier virage.

"Nous aurons des pièces de remplacement pour les prochaines manches, ce qui permettra de continuer à exploiter le package introduit en Azerbaïdjan. Pas beaucoup de stock donc il faudra éviter un nouvel incident de ce type," confirme Stella.

Au-delà des limites techniques de la monoplace, Stella reconnaît que Bakou a constitué une épreuve particulièrement compliquée pour Norris.

"Je dirais que, pour Lando, cela a été globalement l’un des événements les plus difficiles qu’il ait connus en 2026, et c’est quelque chose dont nous devons tirer les enseignements, en examinant tout ce qui peut être amélioré. Cela allait mieux pour Oscar pour une fois, avant son erreur coûteuse en fin de course."

Concernant Norris, McLaren a décelé un déficit de puissance lors des qualifications, probablement lié à un problème d’injection de carburant qui a resurgi durant le Grand Prix.

"Nous avons constaté le même problème par intermittence pendant la course, bien que de manière moins systématique qu’en qualifications. Il y a assurément une marge de progression importante concernant l’injection de carburant, un souci que nous observons aussi occasionnellement sur la voiture d’Oscar en course."

"Par ailleurs, Lando a été dépassé par Verstappen, qui disposait d’une voiture plus rapide. Lando était un peu en difficulté avec les pneus médiums. Mais il faut saluer la performance d’Oscar, qui a réussi à contenir Verstappen. Du côté de Lando, nous avons aussi rencontré quelques soucis avec le déploiement électrique de la puissance du groupe propulseur."

"De plus, le pilotage de Lando a manqué de régularité : au moment où Hamilton l’a doublé, il a bloqué ses roues et commis quelques erreurs, ce qui a permis aux voitures de derrière de revenir à portée d’attaque. Or, lorsqu’elles sont à portée, nous peinons à défendre notre position, ce qui nous ramène à la question de la vitesse de pointe."