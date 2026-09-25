Red Bull lance son dernier assaut avec la RB22 pour tenter de gagner au moins une course

Red Bull estime avoir réduit son retard sur les références de la grille au cours des dernières courses, sans pour autant considérer que la RB22 soit devenue la monoplace la plus rapide du plateau. Après deux week-ends solides à Monza et Madrid, Laurent Mekies voit des signes encourageants dans les performances de son équipe. Mais alors que quelques dixièmes seulement peuvent bouleverser la hiérarchie entre quatre équipes, Red Bull introduit à Bakou ce qui devrait être son dernier package d’évolutions significatif de la saison avant de concentrer l’essentiel de ses ressources sur 2027.

La tendance récente apparaît positive pour Red Bull. Les deux dernières manches disputées à Monza et Madrid ont notamment permis à l’équipe de confirmer sa capacité à se mêler régulièrement à la lutte pour les premières places.

Pour Mekies, c’est désormais à travers cette présence dans la bataille pour le podium qu’il faut mesurer les progrès de la RB22.

Red Bull a ainsi décroché cinq ou six podiums lors des sept dernières courses, une régularité qui témoigne de son rapprochement avec les équipes de tête. Le directeur de l’écurie refuse cependant d’aller jusqu’à affirmer que sa monoplace a été la plus rapide lors de l’une de ces épreuves.

"Je vais le présenter de cette manière. Nous avons connu deux week-ends solides à Monza et Madrid. Maintenant, des week-ends solides signifient que vous vous battez pour le podium. Je pense que nous avons décroché cinq ou six podiums lors des sept dernières courses, donc c’est positif."

"Est-ce que cela signifie que nous avons eu, lors de l’une de ces courses, la voiture la plus rapide ? Non. Donc nous sommes proches. Nous avons toujours su que les un à trois derniers dixièmes seraient les plus difficiles à combler par rapport à nos meilleurs adversaires."

"Il y a quatre équipes qui se tiennent quasiment dans ces deux ou trois dixièmes, donc vous pouvez très rapidement passer d’une lutte pour la pole position à une place sur la quatrième ligne de la grille."

"Donc nous pensons que, oui, nous nous rapprochons. Quant à savoir si cela suffira ou non pour franchir cette dernière étape qui nous permettrait d’avoir le rythme de la voiture la plus rapide, nous pensons qu’il nous reste encore du travail à faire."

Avec quatre équipes regroupées dans une fenêtre de seulement deux ou trois dixièmes, un faible écart de performance peut avoir des conséquences considérables sur une grille de départ. Quelques centièmes gagnés peuvent permettre de jouer la pole tandis qu’un déficit à peine plus important peut repousser une monoplace jusqu’à la quatrième ligne.

C’est précisément ce dernier écart que Red Bull cherche encore à effacer.

Le dernier gros package de la RB22

L’équipe dispose justement de nouvelles armes à Bakou. Plusieurs évolutions ont été apportées sur la RB22 pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan, mais celles-ci devraient marquer la fin des développements majeurs prévus cette saison.

Mekies confirme que ce package est très probablement le dernier ensemble de nouveautés significatif introduit sur la monoplace actuelle. La raison est simple : le basculement vers 2027 est désormais largement engagé à Milton Keynes.

Une part importante des ressources techniques de Red Bull a déjà été transférée vers la conception de la prochaine monoplace. Mekies précise même qu’une "très large majorité" des moyens de l’équipe travaille désormais sur le projet 2027.

Cela ne signifie toutefois pas que Red Bull abandonne sa saison actuelle. Deux objectifs continuent de donner une importance particulière aux dernières manches. Le premier est immédiat : Red Bull n’a toujours pas remporté de Grand Prix cette saison et décrocher une première victoire demeure une cible importante pour toute l’équipe.

Le second concerne directement 2027. Le règlement technique n’évoluera que très peu entre les deux saisons, ce qui signifie que les enseignements obtenus avec la RB22 au cours des dernières courses pourront directement servir au développement de sa remplaçante.

Red Bull entend donc utiliser chaque week-end restant comme une occasion supplémentaire d’affiner sa compréhension de la monoplace et d’arriver aussi préparée que possible au début de la prochaine campagne.

"Oui, vous avez raison. C’est très probablement notre dernier package significatif. Nous avons désormais transféré une part importante de nos ressources, une très large majorité de nos ressources, vers la voiture de l’année prochaine."

"Cela ne signifie pas que nous ne nous intéressons plus à cette saison. Tout d’abord, nous sommes toujours à la recherche de notre première victoire. C’est un objectif important pour l’équipe."

"Et deuxièmement, comme vous le savez, le règlement ne changera que très peu pour l’année prochaine et il existe d’énormes possibilités pour nous de continuer à apprendre lors des courses restantes et de nous assurer d’arriver aussi préparés que possible pour l’année prochaine."

"Mais pour résumer, oui, c’est la dernière évolution significative de cette année."