Verstappen admet que les F1 2026 sont ’celles qu’il aime le moins’

Max Verstappen a déclaré que de toutes les époques de la F1 qu’il a connues, la nouvelle réglementation a créé les monoplaces qu’il aime le moins piloter. Les essais de Barcelone et de Bahreïn sont terminés, et il a pu mieux comprendre sa nouvelle monoplace.

Les équipes et les pilotes ont eu l’occasion de se familiariser avec un style de monoplace très différent de celui des machines à effet de sol qu’ils ont laissées derrière eux, puisque les nouveaux moteurs et l’aéro active obligent à beaucoup réfléchir à l’exploitation des Formule 1.

"La voiture a moins d’adhérence. Elle accélère beaucoup plus vite en sortie de virage" a déclaré Verstappen dans le podcast Up To Speed. "De plus, toute la configuration de la voiture est complètement différente."

"Les pneus sont différents, donc la manière dont vous devez négocier les virages est très différente, car l’adhérence est aussi générée un peu différemment, moins par le plancher. On glisse probablement un peu plus, et on a plus de puissance en sortie de virage. Donc avec moins de grip, c’est un peu plus difficile à gérer."

"Et bien sûr, cela dépend aussi un peu du type de virage dont on sort. Dans les virages à basse vitesse, on attend juste plus longtemps avant de pouvoir mettre les gaz à fond. C’est un vrai changement, je dirais, par rapport aux dernières années où, quand on remontait dans la voiture pendant la pré-saison, c’était comme de la mémoire musculaire."

"La voiture était normalement juste meilleure que celle de l’année précédente, on reprenait ses marques immédiatement et c’était en fait une très longue journée à simplement passer en revue des éléments de test. Mais maintenant, il faut vraiment repenser un peu sa conduite et son approche."

Et de confirmer qu’il aime moins ces monoplaces que toutes les précédentes, quand il a dû donner un mot qui résumera la saison à venir : "Je dirais probablement que c’est celle que j’aime le moins. Mais c’est parce que je pense que le mot que l’on pourra utiliser pour toute l’année sera ’gestion’. Je pense que c’est le mot juste."

Les essais de Barcelone et de Bahreïn ont révélé peu de problèmes de fiabilité pour les deux équipes motorisées par Red Bull Powertrains et Ford, et si Verstappen s’en félicite, il explique aussi que c’est une des raisons pour lesquelles il donnera toujours le meilleur de lui-même.

"Je veux dire, au bout du compte, quand on entre en compétition, on fait toujours de son mieux avec ce qu’on a, parce que c’est la même chose pour tout le monde. Mais parfois, certaines choses sont plus agréables que d’autres, et pour moi personnellement, ce n’est pas si plaisant."

"Mais je sais, bien sûr, que quand je serai assis dans la voiture, je donnerai toujours le meilleur de moi-même, parce que les gens qui ont conçu la voiture et le moteur cette année... c’était honnêtement incroyable de voir comment ces gars sont partis de zéro et nous ont donné une unité de puissance qui fonctionne bien."

"Nous n’avons aucun problème. Est-ce que c’est assez rapide ? Je n’en ai aucune idée. Il faut attendre de voir. Mais honnêtement, c’est juste incroyable de travailler avec toutes ces personnes formidables."

"Et pour moi, dire que c’est le moins plaisant n’est pas très gentil. Mais je veux aussi dire que je sais que quand je m’assiérai dans la voiture, bien sûr, je donnerai toujours mon maximum. Mais, ouais, ce n’est juste pas vraiment plaisant. Je veux dire, ce n’est pas de la pure Formule 1."