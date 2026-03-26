Moins de lift, plus d’attaque : la F1 ajuste les qualifications à Suzuka
Une règle modifiée dès ce week-end à l’unanimité
La FIA a annoncé un ajustement ciblé des paramètres de gestion de l’énergie en qualifications, qui entrera en vigueur dès le Grand Prix du Japon de ce week-end à Suzuka. Une modification mineure sur le papier, mais qui répond directement aux retours exprimés par les pilotes après les deux premières manches de la saison 2026.
Des discussions ont été menées entre la FIA, les onze écuries engagées en Formule 1 ainsi que les motoristes - Mercedes, Ferrari, Red Bull Ford, Audi et Honda - au sujet du déploiement énergétique en qualifications.
À l’issue de ces échanges, un consensus total a été trouvé pour réduire la quantité maximale d’énergie pouvant être récupérée : celle-ci passe de 9 mégajoules à 8 mégajoules pour les séances qualificatives à Suzuka.
Selon l’instance dirigeante, cette évolution vise à garantir l’équilibre recherché entre le déploiement de l’énergie et la performance du pilote.
Concrètement, cette modification implique que les pilotes disposeront de moins d’énergie à récupérer dans les lignes droites pour recharger leur batterie en qualifications. Une conséquence directe : une réduction des phases de super clipping, ainsi que du recours au lift and coast.
Autrement dit, les pilotes devraient être davantage en mesure d’attaquer pleinement, avec une influence accrue du pilotage pur sur la performance en qualifications - un point qui faisait débat depuis l’introduction des nouvelles réglementations 2026.
Dans son communiqué publié jeudi en amont du week-end japonais, la FIA précise :
"Cet ajustement reflète les retours des pilotes et des équipes, qui ont souligné l’importance de préserver les qualifications comme un exercice de performance."
L’instance souligne également que les premières courses disputées sous l’ère des nouvelles règles 2026 ont été "opérationnellement réussies", tout en rappelant que ce type d’ajustement s’inscrit dans un processus normal d’optimisation.
"Cette évolution ciblée fait partie du processus classique d’optimisation, alors que le nouveau cadre réglementaire continue d’être validé dans des conditions réelles."
Enfin, la FIA indique que les discussions autour de la gestion énergétique ne sont pas closes.
"La FIA, en collaboration avec les équipes de F1 et les motoristes, poursuit ses travaux sur les évolutions de la gestion de l’énergie, avec de nouvelles discussions prévues dans les prochaines semaines."
Debriefing du GP du Japon de F1 2026 sur Twitch
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