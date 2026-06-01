Présentation et horaires du Grand Prix de Monaco 2026 de F1

Le Grand Prix de Monaco 2026 de F1 est la sixième manche de la saison de Formule 1, et le week-end apportera son lot de différences par rapport aux éditions et aux courses précédentes. Contrairement à Monaco 2025, il n’y aura plus deux arrêts obligatoires, cette particularité trouvée par la FIA l’an dernier pour amener du succès ayant viré au fiasco. Et pour la première fois de l’année, il n’y aura pas de mode ligne droite avec l’aéro des voitures.

En effet, la direction de course a pris plusieurs mesures, dont celle-ci, ainsi qu’une autre visant à limiter la vitesse de pointe de ces F1 à l’accélération redoutable, craignant des records sous le tunnel et un danger décuplé.

Le tracé

« C’est comme essayer de faire du vélo dans votre salon ». Cette citation attribuée à Nelson Piquet représente l’immense défi qu’est Monaco. La piste récompense la confiance et la précision, mais n’hésite pas à pénaliser la moindre erreur ou perte de concentration.

Avec 3337 mètres, le tracé le plus court du calendrier, Monaco propose 19 virages dotés de bosses, cambrures et plaques d’égout typiques des rues reconverties en circuit.

Virage 1 - Très serré et avec peu de dégagement, le premier virage de Sainte Dévote a été le théâtre de nombreux incidents au fil des années. Les pilotes doivent se surveiller tout en évitant le redoutable mur à l’extérieur. Les bosses et le freinage augmentent le risque de bloquer l’avant.

Virage 4 - Entre Casino (T4) et Mirabeau (T5), la piste bosselée requiert un changement de trajectoire et un crochet sur la droite pour éviter de talonner sur la descente vers Mirabeau.

Virage 9 - Négocié à pleine charge, le tunnel est la partie la plus rapide du circuit. Le contraste entre la lumière naturelle et la lumière artificielle nécessite une fraction de seconde d’adaptation avant de se reproduite à l’envers. Une bonne ligne est capitale avant de freiner à la chicane.

Virage 10 - La sortie du tunnel vers la chicane est l’occasion de nombreux dépassements « aux freins ». C’est une véritable opportunité à saisir pour mettre son adversaire sous pression, mais aussi pour commettre une erreur.

Virage 14 - L’entrée de cette section très rapide forme un pif paf où les vibreurs sont grandement utiles pour gagner quelques millièmes de seconde.

Virage 17 - La Rascasse, du restaurant éponyme, constitue le deuxième tronçon le plus lent du circuit. Les voitures approchent le rail au plus près à l’intérieur. Le freinage et la précision sont essentiels pour conserver la motricité jusqu’à Antony Noghès et la fin du tour.

Virage 19 - La ligne droite des stands. Avec si peu d’occasion de dépassement, une bonne sortie du dernier virage (Antony Noghès) est importante avant de couper la ligne. Pour y parvenir, la traction et la gestion du couple moteur doivent être au point.

Forces en présence

Mercedes jouera clairement le rôle d’épouvantail pour cette édition 2026 du Grand Prix de Monaco, après cinq victoires consécutives cette année, et Andrea Kimi Antonelli sera attendu au tournant pour un possible cinquième succès consécutif.

Ferrari pourrait surprendre, car le turbo plus petit de la SF-26 pourrait être un véritable avantage pour la Scuderia en Principauté, et McLaren espérera montrer ce dont elle est capable sans erreur stratégique ou problèmes en tous genres.

Red Bull pourrait créer la surprise, tout comme les équipes du peloton qui pourront tirer leur épingle du jeu des faibles écarts sur le circuit de Monte Carlo.

Les pronos de la rédac’

Cette saison, nous vous proposons nos pronostics pour les Grands Prix dans ces articles de présentation.

— Franck : 1. Hamilton, 2. Leclerc, 3. Antonelli

— Emmanuel : 1. Leclerc, 2. Norris, 3. Antonelli

— Alexandre : 1. Antonelli, 2. Leclerc, 3. Russell

Les horaires du Grand Prix de Monaco

Première manche européenne de l’année, le GP de Monaco est la première occasion d’avoir des horaires en journée pour les essais, les qualifs et la course.

- Vendredi 5 juin

13h30-14h30 : Essais Libres 1

17h00-18h00 : Essais Libres 2

- Samedi 6 juin

12h30-13h30 : Essais Libres 3

16h00-17h00 : Qualifications

- Dimanche 7 juin

15h00-17h00 : Course

Les vainqueurs du Grand Prix de Monaco