Météo F1 - GP du Japon : un week-end parfait... jusqu’à dimanche ?

La Formule 1 met le cap sur le mythique circuit de Suzuka ce week-end pour le Grand Prix du Japon, avec des conditions météorologiques globalement favorables attendues pour les pilotes et les équipes.

Si le début du week-end s’annonce idéal, avec un temps sec et dégagé, la journée de dimanche pourrait en revanche apporter une légère incertitude, avec un risque d’averses susceptible de pimenter la course.

La journée de vendredi, dédiée aux Essais Libres 1 et 2, devrait se dérouler dans des conditions optimales. Le ciel sera dégagé et aucune pluie n’est attendue, garantissant une piste sèche tout au long de la journée.

Les températures afficheront une amplitude notable, avec un minimum matinal autour de 4°C, avant de grimper jusqu’à 18°C au plus fort de la journée. Le vent restera modéré, soufflant en moyenne à 8 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 30 km/h.

Des conditions idéales pour permettre aux équipes de travailler sereinement sur les réglages et d’accumuler des données précieuses.

Le samedi, qui accueillera les Essais Libres 3 et les qualifications, s’inscrit dans la continuité avec une météo clémente. Là encore, aucune précipitation n’est attendue.

Les températures évolueront entre 6°C le matin et 17°C dans l’après-midi, avec une température de piste estimée à environ 37°C. Le vent restera faible à modéré, autour de 6 km/h en moyenne, avec des rafales atteignant 25 km/h.

Ces conditions stables devraient offrir un cadre idéal pour une séance de qualifications disputée et représentative des performances pures.

Dimanche sous surveillance

La course, prévue dimanche, pourrait se dérouler sous un ciel plus variable. Si les conditions générales restent favorables, avec des températures comprises entre 9°C et 18°C et une piste autour de 36°C, un risque de pluie fait son apparition.

La probabilité de précipitations est estimée entre 25 à 50 %, avec un ciel partiellement nuageux et une humidité relativement élevée, autour de 80 %. Le vent restera modéré, avec des pointes à 10 km/h.

Sans être alarmante, cette incertitude pourrait néanmoins influencer la stratégie des équipes et ajouter une dimension supplémentaire à la course, sur un circuit réputé pour son exigence technique.

Dans l’ensemble, le week-end japonais devrait donc offrir un cadre météo favorable, avec une possible touche d’imprévu au moment de l’épreuve principale.

VENDREDI 27 MARS – ESSAIS EL1 ET EL2

Conditions : Temps doux et dégagé. Les températures oscilleront entre 4 °C le matin et 18 °C en journée, avec une légère brise d’environ 8 km/h et des rafales pouvant atteindre 30 km/h. Aucune pluie n’est prévue, garantissant une piste sèche toute la journée, idéale pour la course.

Température maximale prévue : 18 °C

Température minimale prévue : 4 °C

Probabilité de pluie : 0 %

SAMEDI 28 MARS – ESSAIS EL3 ET QUALIFICATIONS

Conditions : Le samedi bénéficiera de conditions météorologiques favorables. Les températures varieront entre 6 °C le matin et 17 °C en journée, avec une température de piste de 37 °C. Le vent sera faible à modéré, d’environ 6 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 25 km/h. Aucune précipitation n’est prévue, ce qui garantit des conditions de course calmes et dégagées.

Température maximale prévue : 17 °C

Température minimale prévue : 6 °C

Probabilité de pluie : 0 %

DIMANCHE 29 MARS – COURSE

Conditions : La météo s’annonce globalement favorable à la course. Les températures devraient osciller entre 9 °C et 18 °C, avec une température de piste maximale de 36 °C. Le ciel sera partiellement nuageux avec 25 à 50 % de probabilité de précipitations (en augmentation) et des vents légers à modérés atteignant 10 km/h. L’humidité est relativement élevée (80 %), mais dans l’ensemble, la journée devrait être agréable pour les pilotes comme pour les spectateurs.

Température maximale prévue : 18 °C

Température minimale prévue : 9 °C

Probabilité de pluie : 25 à 50 %