McLaren F1 a identifié les causes de ses abandons, mauvaise nouvelle pour Norris
Le champion du monde en titre veut se relancer à Suzuka
Lando Norris a révélé qu’il avait fallu du temps pour comprendre les causes du double abandon en Chine, mais a précisé que McLaren avait finalement réussi à en identifier la cause.
Les deux pilotes McLaren ont été confrontés à des problèmes techniques peu avant le départ du Grand Prix de Chine. Norris et Piastri n’ont donc pas pu prendre le départ, ce qui a valu à l’équipe un double zéro pointé coûteux aux classements.
Dans son cas, c’est un problème de logiciel, qui a fait bugger sa batterie et l’a rendu inutilisable à Shanghai. Comme il faudra la démonter pour la réparer, cela sera considéré comme un changement par la FIA et Norris perd donc déjà une unité dans son quota.
Du côté d’Oscar Piastri, il y a plus de chance, c’est un composant de contrôle externe qui a eu une panne. La batterie pourra donc normalement être réutilisée.
L’attention se porte désormais sur Suzuka. Malgré ce coup dur, l’équipe tire les leçons de cette expérience et se prépare pour l’avenir.
"Avec Mercedes HPP, il nous a fallu un peu de temps pour comprendre la situation, et bien sûr, cela nous a pénalisés en tant qu’équipe. Avoir deux voitures hors course n’a certainement pas fait bonne figure," commente aujourd’hui le champion du monde en titre à Suzuka.
"Ce qui est encore plus dur, c’est que nous n’y pouvions rien. Mais nous l’acceptons, nous avons travaillé dur pour comprendre comment et pourquoi cela s’est produit, et bien sûr, nous ferons tout notre possible pour que cela ne se reproduise plus."
"On apprend de ses erreurs. Ça a été difficile pour nous tous. Personne ne souhaite vivre un week-end comme celui-ci, et surtout pas commencer un dimanche de cette façon. Alors oui, ça fait très mal, mais je pense que c’est aussi une bonne occasion d’apprendre, de prendre du recul et de se concentrer sur ce week-end."
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