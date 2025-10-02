Météo F1 - GP de Singapour : De la chaleur et de l’humidité pour faire souffrir les pilotes
Pas de bonne surprise en vue pour eux ce week-end
La Formule 1 se rend ce week-end sur le circuit de Marina Bay pour le Grand Prix de Singapour, l’une des épreuves les plus difficiles sur le plan physique pour les pilotes.
Seront-ils aidés par des conditions météorologiques plus favorables cette année ? Pas vraiment ! La chaleur et l’humidité ambiante très élevées seront encore la norme, comme en 2024.
Des températures pouvant atteindre 30°C la nuit pendant les trois jours de roulage sont attendues. Et des averses ponctuelles ne sont pas à exclure avec un risque plus élevé de ce côté pour la journée du vendredi, même si les averses auront plutôt lieu avant les premiers roulages.
VENDREDI 3 OCTOBRE – EL1 ET EL2
Conditions : Principalement nuageux. Risques modérés d’averses orageuses, principalement de l’aube jusqu’en milieu d’après-midi. Vent léger du sud.
EL1 : 31 °C // EL2 : 30 °C
Température maximale prévue : 32 °C
Température minimale prévue : 27 °C
Risques de pluie : 40 %
SAMEDI 4 OCTOBRE – EL3 ET QUALIFICATIONS
Conditions : principalement nuageux. Faible risque d’averses affectant les séances. Vent léger à modéré du sud.
EL3 : 31 °C // Q : 30 °C
Température maximale prévue : 32 °C
Température minimale prévue : 26 °C
Risque de pluie : 20 %
DIMANCHE 5 OCTOBRE – COURSE
Conditions : partiellement nuageux. Faible risque d’averses pendant la course. Vent léger du sud.
Départ de la course : 30 °C
Température maximale prévue : 33 °C
Température minimale prévue : 27 °C
Risque de pluie : 20 %
