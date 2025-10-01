Ferrari se prépare à des ’nouveaux choix stratégiques’ à Singapour

Ferrari se prépare à un week-end intense pour le Grand Prix de Singapour ce week-end, avec un circuit de Marina Bay exigeant, des horaires décalés et des conditions météo qui mettent en avant la chaleur et l’humidité.

En plus de la chaleur et de l’humidité, les voitures sont mises à rude épreuve par le tracé lui-même, car les 19 virages du tracé font freiner les pilotes pendant plus de 20 secondes par tour avec la pression maximale sur la pédale.

Le programme du week-end oblige les pilotes et membres d’équipes à rester sur le même rythme, tout en subissant le décalage horaire. Avec des débuts de journée à 17h30 locales et une course à 20h locales, Frédéric Vasseur, le directeur de la Scuderia, confirme que c’est une des difficultés à surmonter.

"Singapour est toujours l’une des courses les plus exigeantes de l’année, tant pour les pilotes que pour toute l’équipe dans le stand et dans le garage" a déclaré Vasseur avant la 18e manche de la saison.

"La configuration du circuit, les conditions nocturnes et la probabilité d’intervention de la voiture de sécurité font de ce Grand Prix un véritable test de concentration et d’adaptabilité.

"Cette année, il faut également compter avec une nouvelle variable, à savoir une limitation de vitesse plus élevée dans la voie des stands, qui pourrait influencer les choix stratégiques."

"Comme sur la plupart des circuits urbains, les qualifications joueront une fois de plus un rôle décisif, et nous devrons tirer le meilleur parti de chaque séance pour essayer d’obtenir les meilleures positions de départ possibles."

"Une fois de plus, l’objectif pour ce week-end sera de maximiser le potentiel, car nous avons vu lors des dernières manches que de petits détails peuvent faire une grande différence en termes de points marqués."

L’équipe de Maranello donne la parole à un ingénieur stratégie, Adam Nicholls, avant une course qui est toujours marquée par les apparitions de la voiture de sécurité, des accidents, et la pluie qui pourrait jouer un rôle cette année. La vitesse dans les stands sera aussi un facteur de changement pour la course par rapport aux années précédentes.

"Singapour est toujours une course exigeante pour les stratèges, et cette année, l’augmentation de la limite de vitesse dans la voie des stands, de 60 à 80 km/h, ajoute une nouvelle variable qui pourrait faire pencher la balance entre les stratégies à un ou deux arrêts" a déclaré Nicholls.

"Notre préparation commence plusieurs semaines avant même notre arrivée sur le circuit. Nous construisons un modèle de la course et réalisons des milliers de simulations pour avoir une idée des stratégies probables."

"Nous identifions également les principales incertitudes, que nous simulons afin de voir comment la course pourrait évoluer si certains paramètres changent légèrement, tout en nous assurant que nos plans soient assez flexibles pour nous adapter en cas d’imprévu."

"Il y a évidemment une très forte probabilité de voir une Safety Car, 2024 a été le tout premier Grand Prix de Singapour à ne pas en avoir, donc nous utilisons aussi ces simulations pour comprendre comment la course changerait en fonction de l’apparition d’une Safety Car à un tour donné, et nous faisons en sorte de ne pas nous exposer à trop de risques."

Forcément, une course si complexe sur un tracé sinueux rend les qualifications particulièrement importantes : "Les qualifications sont en effet encore plus importantes ici que sur d’autres circuits en raison de la difficulté des dépassements."

"La préparation pour les qualifications et la compréhension des pneus tendres C5 seront donc absolument la priorité pendant les essais libres. Mais comme nous l’avons vu les années précédentes, nous nous attendons à ce que la plupart des équipes fassent également des relais en charge lourde à la fin des EL1 et EL2."

"Cela nous permet de récolter des informations importantes pour la course, comme la dégradation des pneus, notre compétitivité par rapport aux autres équipes, et l’impact de la nouvelle limite de vitesse dans la voie des stands."

"Un autre défi spécifique à Singapour est le fait que la course se déroule de nuit, alors que les EL1 et EL3 ont lieu plus tôt dans la soirée, ce qui rend les conditions de ces séances moins représentatives. Cela fait des EL2 une séance particulièrement cruciale pour recueillir des données utiles à la fois pour les qualifications et la course."

Pour en dire plus sur lui-même, Nicholls raconte son histoire chez Ferrari : "J’ai rejoint Ferrari en octobre 2024 après trois années passées dans mon équipe précédente au Royaume-Uni, où j’ai commencé en tant qu’ingénieur logiciel avant de me tourner vers la stratégie de course."

"La passion qui règne ici chez Ferrari, à la fois chez les collègues et les fans, est sans égal dans le monde du sport automobile, ce qui en fait un lieu de travail vraiment unique."

"Ma chambre d’enfant a encore aujourd’hui des posters de Ferrari sur les murs, et en tant que jeune passionné d’automobile et de course, je n’aurais jamais imaginé qu’un jour je pourrais contribuer aux résultats et à l’histoire de cette équipe. C’est un privilège de travailler ici chaque jour !"