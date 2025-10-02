La phase ’d’observation’ de Cardile chez Aston Martin F1 l’écarte des circuits

Enrico Cardile a rejoint Aston Martin F1 cette année en qualité de directeur technique, répondant directement à Adrian Newey. L’Italien était auparavant chez Ferrari, et il découvre donc un tout nouvel environnement.

C’est pour cela qu’il n’est pas souvent présent sur les circuits, car il a beaucoup à apprendre et à faire à l’usine de Silverstone, où se prépare activement la saison 2026 et son tout nouveau règlement.

"Pour le reste de l’année, je serai basé au campus technologique AMR chaque week-end de course, et ce pour plusieurs raisons" a déclaré Cardile. "Je suis nouveau dans l’équipe, donc naturellement, j’en suis à un stade d’apprentissage et d’observation, où je regarde ce que nous faisons bien et ce que nous pouvons encore optimiser."

"Je pense que ce processus commence à la base. Je regarde donc comment nous fonctionnons au centre de contrôle pendant les week-ends de course, alors que nous essayons de tirer le maximum de performances de la voiture. Avant l’introduction des nouvelles réglementations techniques en 2026, la planification et la préparation sont cruciales."

"C’est là-dessus que je me concentre entièrement. Je profite de cette saison pour tester tous les outils fantastiques dont nous disposons au Campus technologique AMR, et voir comment nous pouvons les améliorer encore et exploiter tout leur potentiel."

"C’est aussi l’occasion pour moi de faire connaissance avec tous ceux qui travaillent au Technology Campus, donc le reste de cette année est vraiment une opportunité d’apprentissage pour moi. L’année prochaine, je serai davantage présent sur les circuits."

En attendant la prochaine saison, il y a un Grand Prix ce week-end, sur un circuit de Singapour dont il pense qu’il pourrait convenir à la monoplace de l’équipe, là où elle a été en difficulté sur des tracés diamétralement opposés à celui de Marina Bay.

"Évidemment, on ne peut jamais être tout à fait sûr du déroulement d’un week-end, car il y a tellement de variables en jeu, mais il est vrai que les circuits à forte adhérence conviennent mieux à l’AMR25, et Singapour en fait partie."

"À Bakou, nous avons vu à quel point un circuit à faible appui aérodynamique peut nous poser des défis, mais à Monza, un autre circuit à faible appui aérodynamique, nous avons eu un meilleur rythme que ce à quoi nous nous attendions, ce qui montre bien que rien n’est garanti."

"Nous pensons que Singapour sera un circuit qui conviendra assez bien à notre voiture, mais nous ne commencerons à voir notre véritable rythme à Marina Bay qu’une fois que la voiture sera sur la piste lors des essais libres" poursuit Cardile, avant d’expliquer ce qui pose problème à l’AMR25.

"Le circuit qui nous a posé le plus de problèmes cette année est celui de Spa-Francorchamps, qui est non seulement une piste à faible appui aérodynamique, similaire à celles de Bakou et de Monza, mais qui présente également des virages assez particuliers, tels que ceux d’Eau Rouge et du Raidillon."

"Ils nous obligent à maintenir une hauteur minimale pour éviter de toucher le sol. Cet aspect perturbe les performances de notre voiture. C’est un comportement courant pour cette génération de voitures et il peut varier d’une voiture à l’autre."

Mais de nombreuses difficultés viendront certainement émailler le week-end le plus difficile de la saison, que ce soit pour les pilotes, les équipes ou les F1 : "En ce qui concerne la voiture, il faut trouver le juste équilibre entre le refroidissement et l’efficacité aérodynamique."

"Pour gérer la température de la voiture, nous pouvons ouvrir les volets sur le capot moteur et les pontons afin de permettre à davantage d’air chaud de s’échapper, et utiliser des conduits de frein plus grands, car les freins sont très sollicités dans les nombreuses zones de freinage du circuit."

"Mais ces deux mesures peuvent nuire à l’efficacité aérodynamique, en augmentant la traînée et en réduisant la vitesse en ligne droite. Il faut donc trouver le bon équilibre. Quant aux pilotes, il est très important qu’ils s’hydratent beaucoup avant la course afin d’éviter la déshydratation, car celle-ci peut affecter leur concentration et entraîner des erreurs."

"Or, à Singapour, même les erreurs mineures sont sévèrement punies en raison de la proximité des murs. Lance et Fernando vont essayer de rester aussi frais que possible. Ils porteront donc les gilets rafraîchissants approuvés par la FIA afin de réguler leur température interne."

"C’est un week-end très exigeant physiquement et mentalement pour les pilotes. Il est également très intense pour tous les autres membres de l’équipe, tant sur le circuit qu’à la base, au campus AMR. Mais c’est sans aucun doute l’un des Grands Prix les plus passionnants de l’année et un spectacle fantastique sous les projecteurs."